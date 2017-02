Torneo Provincial. Primera fecha sub 20

(Racing de Castex le ganó 6 a 3 a Alvear FBC)

(Categoría Sub 20 de Alvear FBC)

(Uno de los goles del equipo visitante)

Se jugó la primera fecha en la categoría sub 20, del Torneo Provincial que lleva el nombre “Por los derechos de los niños y adolescentes”.

Síntesis

ZONA A – RESULTADOS

Pampero de Guatraché 2 – All Boys de Santa Rosa 3

Estudiantil de Castex 1 – Agrario de Parera 0

POSICIONES

All Boys de Santa Rosa 3

Estudiantil de Castex 3

Pampero de Guatraché 0

Agrario de Parera 0

Próxima fecha: Agrario de Parera vs Pampero de Guatraché; All Boys de Santa Rosa vs Estudiantil de Castex

ZONA B – RESULTADOS

Independiente de Doblas 0 – Belgrano de Santa Rosa 2

Alvear FBC 3 – Racing de Castex 6

POSICIONES

Racing Club de Castex 3

Belgrano de Santa Rosa 3

Alvear Fútbol Club 0

Independiente de Doblas 0

Próxima fecha: Racing Club de Castex vs Independiente de Doblas; Belgrano de Santa Rosa vs Alvear Fútbol Club.

ZONA C – RESULTADOS

Ferro de Pico 1 – Sp. Independiente 0

Independiente de J. Arauz 2 – Cochicó de Victorica 2

POSICIONES

Ferro de Pico 3

Independiente de Arauz) 1

Cochicó de Victorica 1

Sportivo Independiente 0

Próxima fecha: Sportivo Independiente vs Independiente de J. Arauz; Cochicó de Victorica vs Ferro de Pico