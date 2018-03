El Torneo Provincial ya tiene tres clasificados

(Goleó Estudiantil y está en cuartos de final. Foto. RadioDon)

Se completó la cuarta fecha del Torneo Provincial de Fútbol “25 años del Pro Vida”. Por la Zona A, ganaron Ferro de Pico y Atlético Macachín, por la Zona B, sumaron de a tres Estudiantil de Castex e Independiente de Doblas y ambos ya tienen pasaje asegurado a cuartos de final. En la Zona C, Racing de Castex le ganó 4 a 3 a Independiente de Jacinto Aráuz y también avanzó a la segunda instancia. Por este grupo fue victoria ayer de Alvear FBC por 4 a 1 ante Gimnasia de Darregueira.

Síntesis de la jornada

ZONA A

All Boys de Santa Rosa 1 – Ferro de Pico 4

Goles: Gastón Rosales (AB); Federico Vasilchik -2-, Lautaro Ibarra -2- (FP)

Expulsados: Jael Ferreyra y Gonzalo Izaguirre (AB)

Arbitro: Paolo Macchi

Asistentes: Cristian Rambur, Marco Muñíz y Matías Muñoz

Sub 20: ganó Ferro de Pico 2 a 0

Estadio: Ramón Turnes

Sportivo Independiente 2 – Atlético Macachín 3

Goles: José Ortellado y Federico Bertino (SI); Agustín López Alducín -2- y Emanuel Martiní (AM)

Expulsado: Ariel Romano (AM)

Arbitro: Marcelo Aredondo

Asistentes: Ezequiel Della Croce, Alexander Orueta y Ángel Ponce

Sub 20: ganó Independiente 1 a 0

Estadio: Roberto Petit de Meurville

POSICIONES

Primera división

Ferro de Pico 9

Atlético Macachín 9

All Boys de Santa Rosa 3

Sp. Independiente 3

Sub 20

Ferro de Pico 12

Sp. Independiente (*) 4

All Boys (*) 3

Atlético Macachín 1

(*tienen partido pendiente)

Próxima fecha -quinta-: Ferro de Pico vs. Atlético Macachín; All Boys vs. Sportivo Independiente

ZONA B

Estudiantil 4 – Deportivo Rivera 0

Goles: Jordan Cornara -3- uno de penal y Franco Flores

Expulsado: Marcelo Riquelme (DR)

Arbitros: Franco Morón

Asistentes: Andrés Cuello, Eluney Ruíz y Maximiliano Merchán

Sub 20: ganó Deportivo Rivera 3 a 0

Estadio: Próspero Jáñez

Independiente Doblas 3 – Unión Dep. Vértiz 0

Goles: Miguel Roson -2-, y Arturo Gehl

Incidencias: Arturo Gehl marró un penal

Expulsado: Gastón Suárez (UDV)

Arbitro: Darío Pardo Aguilera

Asistentes: Lucas Villalva, Marco Abraham y Sahir Salomón

Sub 20: ganó Unión Dep. Vértiz 2 a 1

Estadio: Enrique Francisco Parodi

POSICIONES

Primera división

Estudiantil 10

Independiente de Doblas 9

Unión Deportiva Vértiz 3

Deportivo Rivera 1

Sub 20

Deportivo Rivera 8

Independiente de Doblas 7

Unión Deportiva Vértiz 7

Estudiantil 0

Próxima fecha -quinta-: Deportivo Rivera vs. Unión Deportiva Vértiz; Estudiantil vs. Independiente de Doblas

ZONA C

(jugaron ayer)

Alvear FBC 4 – Gimnasia y Esgrima de Darregueira 1

Goles: (pt) 5′ César Morete, 9′ Mario Cáceres (AFBC); 13′ Edgar Scalco (GD). (st) 40′ Brian Cáser Chavez (AFBC), 46′ Axel Bertaina (AFBC)

Expulsados: Adrián Ugarriza (AFBC) y Edgar Scalco (GD)

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Asistentes: Rodrigo Hernández, Cristian Medina y Germán Vargas

Sub 20: ganó Alvear FBC 2 a 0

(goles de Agustín Toselli y Francisco Pinedo)

Estadio: Alvear FBC

ALINEACIONES

Alvear FBC: Carlos Santucho, Manuel Cabral, Tomás Viangule, Miguel Urreaga, Adrián Ugarriza, Kevin Fernández, Axel Bertaina, César Morete (Maximiliano Morales), Juan Leguizamón (Brian Caser), Mario Cáceres (Alan Caser) y Francisco Conchez. DT. Julio

César Gómez.

Gimnasia de Darregueira: Fermín Greco, Sebastián Kissner, Emiliano Rueda, Emanuel Ibarguren, Andrés Bechara (Juan Stickar), Leandro Melchior, Germán Durán, Facundo Gesuiti, Juan Abdo Schwindt, Edgar Scalco y José Abdo Schwindt (Iván Hollman). DT.

Fernando Lucas.

Independiente de Jacinto Aráuz 3 – Racing de Castex 4

Goles: Hernán Claro -2- Emanuel Viceconte y Esteban Gutiérrez (R); Joaquín Rivero, Adrián Mayol y Rubén Pérez -de penal- (IJA)

Arbitro: Cristian Rubiano

Asistentes: Martín Ríos, Ariel Fuentes y Luis Galván

Sub 20: ganó Racing 2 a 1

Estadio: Lido Malán

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 9

Alvear FBC 6

Independiente de Jacinto Aráuz 3

Gimnasia de Darregueira 3

Sub 20

Alvear FBC 9

Racing de Castex 9

Independiente de Jacinto Aráuz 3

Gimnasia de Darregueira 3

Próxima fecha -quinta-: Racing de Castex vs. Gimnasia (D) Independiente (Arauz) vs. Alvear FBC