Torroba y Testa recorrieron barrios de Eduardo Castex.

En la mañana del sábado los precandidatos a diputados nacional del Frente Cambiemos Francisco Torroba y Patricia Testa recorrieron algunos barrios de Eduardo Castex, estuvieron acompañados por el diputado provincial Fernando Perelló, el concejal Marcelo Del Moral, la Juventud Radical local y militantes de ese espacio.

Torroba en diálogo con Castex 24 habló sobre su candidatura y lo que le transmiten los pampeanos en esta época, además realizó algunas críticas al gobierno provincial y reconoció falta de comunicación del estado nacional ante algunas situaciones en nuestra provincia.

En el comienzo de la entrevista realizada en la plaza del Barrio 5000, Torroba dijo que esta localidad es un punto muy afectado por las inundaciones, provocando grandes problemas socio económico, “los departamentos Conhello, Maracó, Chapaleufú y Trenel tienen un grave problema y son muy importantes en la producción, tenemos gran preocupación por lo que sucede debido a las inundaciones donde existen más de 1 millón de hectáreas bajo el agua.

¿Vemos que provincia culpa a Nación por la falta de inmediatez en tomar algunas decisiones y por otro lado existen varias rutas provinciales y la red terciaria complicada, donde productores no pueden sacar la producción? ¿Qué le transmiten los pampeanos a usted?

Torroba: En primer lugar nos transmiten pesimismo y todos sabemos que un productor agropecuario se ve imposibilitado de levantar su cosecha gruesa, que no va a poder sembrar la fina y es una incertidumbre, es un retroceso impacto económico adverso para las localidad y repensar la presión tributaria donde hubo un aumento del impuesto inmobiliario del 80%, hay que pensar con los créditos que cada productor tiene. Creo que el estado provincial no tuvo el piso de calidad para mitigar los incendios, las inundaciones, donde la Obra de los Daneses está paralizada hace 13 años, no tenemos información adecuada para medir napas, la velocidad del agua subterránea, estaciones meteorológicas trabajando en red. No es cuestión de echar la culpa pero si repensar el modelo de estado que tenemos, es consecuencia del cambio climático pero también no se planificó para resolver esta circunstancia

¿Qué opina del accionar del gobierno nacional sobre estas situaciones que afectan a la provincia?

Torroba: Creo que el gobierno nacional estuvo lento en resolver algunas medidas de mitigación a través de los medios de comunicación, pero es cierto que recibió una Vialidad Nacional con muchas deudas millonarias del gobierno anterior y es muy difícil pero es necesario que provincia, municipio y nación trabajen en forma conjunta para resolver la situación y asumir las responsabilidades

¿Cuáles son las preocupaciones que le transmite la ciudadanía?

Torroba: Yo diría que la demora en la reactivación económica, todos sabemos que la economía está planchada y otro tema es la alta presión tributaria, es un impedimento para que haya inversión y desarrollo económico. Otra preocupación son las viviendas pero veo con beneplácito un Banco de la Nación activo con créditos a 30 años y tienen el valor de un alquiler cada cuota pero es necesario una fragmentación, creo que hace falta créditos para la construcción, para adquirir viviendas. En nuestra provincia hay aproximadamente 30 mil viviendas desocupadas y tal vez con este tipo de créditos podría crecer el mercado inmobiliario, gente que deje de alquilar. Lo importante es que el año que viene podamos tratar una reforma impositiva integral, una coparticipación más federal porque durante el kirchnerismo Nación se quedaba con las 3 cuartas partes de los recursos.

¿Se ha visto que los candidatos no ofrecen propuestas?. ¿Usted que le dice a los pampeanos sobre su trabajo en la Cámara de Diputados si es elegido?

Torroba: En mi caso pasa por poner el déficit público en caja, segundo disminuir la presión tributaria y tercero me parece que esta reforma impositiva tiene que traer una mejora real en los salarios, las provincias tienen que revisar su sistema impositivo y hablo del impuesto a los ingresos brutos, es agresivo y si no existieran tendríamos una mejora del 10% en los salarios, habría que ver cómo se reemplaza, no digo que no existan más. Tengo presentando un proyecto presentado que es la Ley a la Tierra Libre de Mejoras, creo que podría reemplazar a los ingresos brutos. Creo que el desafío es poder conciliar estas necesidades sin especular. Tenemos que avanzar en más federalismo no sólo en las provincias sino también en las municipalidades y nos sorprendió la denuncia penal a la intendente de Realicó cuando la Constitución del 94 confirmó la autonomía municipal y que la provincia no lo reconozca.

Los planes nacionales deben estar a disposición de los municipios y el respaldo de la provincia también, veremos como se adjudican las casas ahora, si usted repasa que recibe la municipalidad de Santa Rosa y la de General Pico verá como Pico es beneficiado y esperamos que no discriminen a los municipios radicales. Fui intendente de Santa Rosa y nunca recibí apoyo de provincia, se lo planteaba al gobernador Jorge siempre. Necesitamos dar un paso adelante y debemos levantar puentes y no muros, debemos terminar con las grietas dejando mezquindades de lados y es un desafió de la Argentina.

Usted pertenece al frente de Cambiemos que gobierna el país. ¿Cómo será su rol cuándo tenga que pelear por los intereses de nuestra provincia?. ¿Le juega en contra?

Torroba: Yo defiendo a los pampeanos por eso acompañé a Verna en la Corte Suprema en defensa de los ríos, también defendí la incorporación de las cloacas de Santa Rosa en el presupuesto o la Obra de los Daneses, pero no se puede apostar a que al gobernador le vaya mal o al presidente pero no significa que seamos obsecuentes, apoyamos lo que está bien y criticar lo que está mal. Creemos que el rol del radicalismo debe ampliarse, el radicalismo acompaña en el parlamento pero hasta ahora no formuló políticas y creo que en 2 años pasamos de esta alianza a un coalición de gobierno. Aspiramos a que nuestro partido tenga más participación dentro del frente

¿ Cuál es su opinión sobre la no destitución del ex ministro De Vido?

Torroba: De Vido se defendió solamente él, el Frente Para la Victoria o el Justicialismo tuvieron argumentaciones de tipo constitucional o se violaba el principio de defensa del juicio. Le puedo asegurar la cantidad de causas que involucran al diputado De Vido que son más de 135 y 5 de ellas está imputado, sus subordinados están procesados y condenados, que manejaba un presupuesto de 135 mil millones de dólares, que tuvo una tragedia de por medio y en ningún país del mundo un personaje ícono de la corrupción ocuparía una banca del parlamento o cómo un ex presidente cómo Menem ocupe una banca en el Senado. No pudimos dar un mensaje a la sociedad de que la impunidad se termina. Nosotros no juzgamos penalmente sino hacíamos un juicio de tipo político, hablamos de una persona que fue ministro con una importante cantidad de causas, la señal que le queríamos dar a la gente tiene responsables.