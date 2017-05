UCR – Realicó: asumieron autoridades y Arese cargó duro contra Verna

El pasado viernes se desarrolló en un salón de eventos ubicado sobre la esquina de España y Constitución de esta localidad, el acto de asunción de las nuevas autoridades del Comité Realicó de la UCR.

El mismo contó casi un centenar de personas, entre los cuales estuvieron presentes funcionarios locales encabezados por la Intendenta Roxana Lercari y también referentes provinciales como Francisco Torroba, Ricardo Consiglio, Patrica Testa, Guillermo Coppo, Ariel Sabarots y el presidente del radicalismo provincial Hipólito “Poli” Altolaguirre.

Luego de una reunión previa en la que afiliados a la fuerza política dieron el sí a la continuidad en la unión con el PRO y otras fuerzas políticas para las elecciones de este año, propuesta del Comité local que los dirigentes llevarán al momento de la votación provincial y de un análisis en el que Lercari junto a Alejandro Avila contaron los avatares y aciertos de la gestión municipal y respondieron preguntas de los presentes, dio comienzo el exquisito asado.

Antes de los postres, se presentó a las nuevas autoridades locales.

Ricardo Arese presidente, vice Jorge Giménez, secretaria Aixa Antonelli, prosecretaria Lidia Recalde, tesorero Luis Pina, protesorero Marcelo Rabotti, vocales titulares Omar Díaz, Celso González, Raúl Amado yCarlos Martinengo y como convencionales Alejandro Avila, Gustavo Gondeán y Claudio Gareis.

Y posteriormente, tanto Ricardo Arese como “Poli” Altolaguirre, se dirigieron a los presentes.

“TENEMOS UN PIE ENCIMA”

Arese tuvo fuertes palabras contra el gobernador de la provincia, Carlos Verna, a quien nunca nombró pero le dirigió todos sus dardos.

“Las instituciones se robustecen con estas reuniones, con los debates donde podamos plantear distintos temas, porque sabemos que en estas funciones cometemos errores todos los días, tenemos una gran ansiedad pero las cosas van encaminadas, Roxana (Lercari) lo explicó bien”, dijo en el comienzo y afirmó además que “nosotros tenemos un pie encima que el patrón de estancia nos viene poniendo y que algún día se le va a volver en contra y que prometió en una campaña cambiar la matrícula productiva de la provincia y lo único que ha hecho hasta el momento es ponerle el pie encima a los intendentes que no son de su color político y que gestionan todos los días”.

“Este buen señor, al que se le quemó media provincia, se escondió atrás del humo y no salió a dar la cara ni con los productores, ni con los vecinos a los que no les quedó nada, y no son terratenientes, son productores de cien vacas, que tienen que criar hasta el último ternero para subsistir” dijo y agregó que “hay cosas que algún día serán justas, se inunda la provincia y este tipo se va de vacaciones, se va, no le importa nada, le da lo mismo, le es igual, tenemos una red terciaria destrozada en el norte y acá no aparece nadie, pero no importa señora intendente, siga gestionando y siga haciendo, que algún día va a tener los frutos y este señor tendrá su castigo como corresponde”.

“MUCHOS SE OCULTARON”

Y repartió también para el interior de su propio partido, ante la mirada poco feliz de Torroba y Consiglio.

“Tengo que decir también que con este tema de la denuncia penal contra Roxana, hubo gente que se hizo presente de mi partido, pero muchos se ocultaron, son cosas que hay que decirlas también, decirlas acá adentro, los trapos sucios se lavan en casa, pero hubo muchos que se solidarizaron, pero muchos otros que no levantaron un teléfono ni para solidarizarse ni para intentar hablar con el Gobernador, es decir que somos bastante pocos los que estamos para defendernos, pero afortunadamente el que mas nos defendió, el que mas se solidarizó, fue el pueblo de Realicó, con muchos de los que nos votaron y mucho que no lo hicieron pero igual se solidarizaron y esto hay que tenerlo en cuenta”, finalizando al decir que “puede haber algunos errores en la gestión, pero hoy las cuentas están claras en la Municipalidad, bien claras y pregonamos 30 años que la ayuda social tenía que hacerse con contraprestación de servicios, ayudar a quien corresponda, pero que le devuelva al Estado esa ayuda y lo estamos haciendo, estamos haciendo muchísimas cosas, pero queremos hacer mucho mas y tenemos a Roxana por mucho tiempo”. (Fuente y foto: Fm Impacto)