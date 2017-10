UNLP: Passo en un debate sobre la educación pública

En el salón del rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa, los referentes del Frente Progresista Juan Carlos Passo y Luis Solana fueron artífices de un evento cuyo fin, era poner en el centro de la discusión, la educación como herramienta de transformación.

La charla debate, que se desarrolló ayer se tituló: “Presente y Futuro de la Educación Pública”, tuvo como exponentes al rector de la Universidad, Sergio Baudino y la ministra de Educación de Santa Fé, Claudia Balagué.

El candidato a diputado nacional, Juan Carlos Passo indicó que “resulta imprescindible para los tiempos, que los actores políticos nos sentemos con los máximos exponentes de los distintos ámbitos, con los vecinos de a pie, con todas las autoridades y re-discutamos, cuales son los caminos a tomar”.

“Frente a los escenarios actuales, tengo la convicción de que, el país sale estudiando y trabajando” aseguró Passo, agregando que “es más, en su intervención el señor Baudino, mencionó el rol de las nuevas tecnologías fundamentalmente poniendo énfasis en las herramientas, los dispositivos y los métodos que el hombre puede desarrollar a través de su conocimiento. Dejando a las claras que el mundo del mañana, del que ya somos parte, requiere de una mayor preparación que haga competente a cualquier ciudadano frente al mundo del trabajo”

Refiriendosé a la ministra, Passo destacó su clara intervención. “Expuso relatando hechos, los resultados de un buen modelo educativo, como el de la provincia de Santa Fé”. El candidato a diputado nacional además, expreso su alegría porque la misma haya participado del evento.

A modo de cierre, el ex senador nacional disparó: “Estoy concentrado y ocupado en los nuevos desafíos que afronta el país y la provincia, lo que no tolero es el show de obras que viene de la mano del presidente y del gobernador, que además de ser solo marketing y demagogia que no ayuda a nadie, ni siquiera a los que estamos fuera de ese montaje”.

“Por favor llamemos a la calma y a la racionalidad” finalizó.