Utelpa en alerta y movilización

Se realizó el congreso provincial ordinario de UTELPa en la sede sindical, en el que se aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance correspondiente al período 2017-2018 y la política gremial para el período 2018-2019.

Una vez finalizado el primero, se realizó un congreso extraordinario que declaró el estado de alerta y movilización “para resistir las políticas de ajuste que vienen con el Presupuesto del Fondo (FMI)”.

El congreso ordinario reunió a representantes de las 17 seccionales (mas de 50 congresales), con amplia participación en el debate, y contó con la fiscalización del delegado del Ministerio de Trabajo, Santiago Giuliano. Por unanimidad se aprobó lo actuado por los Secretariados, así como los lineamientos de Política Gremial a seguir en el próximo período.

En las conclusiones del Congreso Extraordinario, los respresentantes sindicales se pronunciaron sobre diversos aspectos.

En el ámbito Nacional demandaron:

• Paritaria Nacional Docente Ya

• Defensa y actualización del Incentivo Docente y Fondo Compensador

• Por una nueva Ley de Financiamiento Educativo

• Por la continuidad de los Programas Socioeducatiuvos

• No a la modificación del régimen de Asignaciones Familiares

• NO al Presupuesto del FMI

• No a la intervención de las FFAA en la Seguridad Interior

En el ámbito privincial:

• Defensa del salario docente en La Pampa (Se proponen acuerdos por tramos cortos con cláusula de ajuste automático por inflación)

• Medidas de Resguardo y Reparación para docentes

• Efectiva reglamentación del Instructivo para la aplicación del Certificado Médico Único

• Defensa irrestricta del puesto de trabajo

• No al desdoblamiento/aumento de la carga horaria para cargos con los mismos puntos del nomenclador (mismo salario)

• Defensa de las horas institucionales en los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo

• Rechazo de todo intento de limitar el derecho al uso de las licencias por parte de los Trabajadores (No al art 28 del Presupuesto 2018)

• Por el recalculo de haberes de jubilados del período 1996/2010.

Finalmente se facultó al Secretariado Provincial a llevar adelante, junto a los paritarios, las negociaciones con el Gobierno Provincial, así como a tomar las medidas de fuerza que consideren necesarias.

Ambos congresos finalizaron remarcando la necesidad de acentuar la unidad del movimiento obrero en la lucha de resistencia a las políticas de ajuste que vienen de mano del FMI. (Prensa Utelpa)