A un día del lanzamiento de la campaña, acto que se llevará a cabo hoy en el club Argentino, de la ciudad de Santa Rosa, los precandidatos Ariel Rauschenberger, Melina Delú y Franco Robledo, del PJ oficialista que conforman la lista “Peronistas de La Pampa” participaron anoche en nuestra localidad de un encuentro con dirigentes locales, afiliados y vecinos.

Se contó con la presencia además de los diputados provinciales Daniel Robledo, Claudia Godoy, de la directora zonal de Asuntos Municipales Silvia Larreta.

“Hoy somos precandidatos, después del 13 de agosto en función del apoyo que nos va a dar seremos los candidatos del partido justicialista, vamos a volver a Alvear y vamos a ganar en Alvear”, indicó Ariel Rauschenberger, el último orador

OSCAR PEPA

El presidente de la Unidad Básica, Oscar Pepa, fue el encargado de dar la bienvenida y de presentar a los visitantes, para luego manifestar que “nos juntamos en la largada de esta corta campaña, pero muy importante para La Pampa, porque nuestra provincia necesita que al menos dos de nuestros candidatos ingresen a la Cámara de Diputados de la Nación”.

“Estamos viendo día a día los abusos del Gobierno nacional, que en la campaña puso un giro a la izquierda y terminó girando a la derecha, nos dejó pagando, nadie imaginaba que iba a ocurrir. Este desastre los pampeanos lo sentimos mucho más, sobre todo la gente humilde que hoy ya le cuesta comer”, agregó

“Recuerdo que hace unos 30 años inauguramos un comedor escolar y decíamos que iba a ser cerrado cuando todos los chicos pudieran comer en sus casas. Este gobierno actual, socio, ha cerrado el comedor escolar aunque en una escuela funciona, pero cuando lo tiene el municipio es distinto porque todos los carenciados hoy estaría comiendo”

“Vemos un Gobierno nacional insensible, con rutas cortadas. Vemos que nuestro gobernador está penando para conseguir lo que le deben y no puede ser que a la gente le estén cortando beneficios, quitando derechos adquiridos. Por eso La Pampa necesita nuestros candidatos sean electos”, subrayó el dirigente alvearense.

FRANCO ROBLEDO

Franco Robledo aseguró que la situación actual ya se vivió en nuestro país porque “en el 2001 la gente salió a la calle a exigir un cambio. Este Gobierno Nacional estafó a la gente: dijeron que iban a sacar el impuesto a las ganancias pero hicieron lo contrario. Hoy un 25% más de los trabajadores están pagando el impuesto, La Pampa necesita peronistas en el Congreso. Necesita representantes que no sean empleados del Gobierno Nacional, sino que le pongan un freno”, cerró.

MELINA DELÚ

Melina Delú, a su turno, describió el deterioro que está sufriendo la trama social y se preguntó por el sentido del cambio. “Si el cambio es para destruir el país que lograron construir nuestros abuelos, no quiero ese cambio. Teniendo en cuenta que La Pampa es una provincia sin deudas queremos llegar al Congreso para defender los intereses de todos los pampeanos, porque desde el centro de Capital Federal no conocen las necesidades de nuestras localidades. El peor de nosotros es, aún, diez millones de veces mejor que cualquiera de ellos. Nuestro enemigo no está dentro del partido, está en Buenos Aires”, aseguró en referencia a Macri.

ARIEL RAUSCHENBERGER

El último orador fue el primer precandidato de la lista, Ariel Rauschenberger, quién afirmó que en su función pública ya visitó la localidad “para darle derechos a los que menos tienen, inaugurar viviendas y escuelas” y que su presencia ahora apunta a que “vean que somos de carne y hueso, que nos comprometemos con ustedes y que vamos a defender los intereses de los pampeanos. Ese camino fue marcado por el gobernador y apoyado por las diferentes líneas del peronismo”.

“El gobernador Carlos Verna nos convocó y fue muy claro con las consignas que tenemos que llevar al Congreso de la Nación: defender los intereses de la provincia, no calentar el c… en las sillas y ponerle un freno a este Gobierno nacional que nos está llevando a un camino sin rumbo”, subrayó.

“El adversario en estas elecciones es el Gobierno nacional, en la figura del presidente Macri, que está llevando al país a la destrucción, que vulnera derechos todos los días”, enfatizó.

“Nos solidarizamos con todos los productores, con los comerciantes, con los habitantes de Alvear y de la zona afectada por este problema de las inundaciones, tan grave, que nos está complicando la economía y situación social de La Pampa. Tenemos un Gobierno provincial que está trabajando haciendo lo posible para paliar esta problemática de gran magnitud. Y aquí estamos con problemas con el Gobierno nacional, no ha girado un solo peso para obras de inundaciones, el 60% de ese fondo fue a la provincia de Buenos Aires”, indicó.

“Ahora prometen 5.000 millones de pesos para obras en un período de tres años, cuando en tres meses no fueron capaces de hacer 700 metros de alteos. Somos grandes, no nos van a volver a engañar”, dijo

Rauschenberger aseveró que “las rutas no tienen color político, las rutas son de la gente”

“Como justicialistas no podemos convalidar el modelo de exclusión” de Cambiemos, “y tenemos los mismos derechos que el resto de las provincias, por eso vamos a ir al Congreso a exigir los fondos, las obras, que nos corresponden”, resaltó.

Por último dijo “hoy somos precandidatos, después del 13 de agosto en función del apoyo que nos va a dar seremos los candidatos del partido justicialista, vamos a volver a Alvear y vamos a ganar en Alvear”, culminó.