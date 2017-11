Verna encabezó XVIII Jornada “La Horticultura en La Pampa”

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, participó de la XVIII Jornada “La Horticultura en La Pampa”, que tuvo lugar en la sede del Centro Regional de Educación Tecnológica (CERET), en General Pico.

El mandatario provincial fue recibido por el intendente, Juan José Rainone, el viceintendente de General Pico, José Osmar García, y el director del CERET, Juan Manuel Bello. En la oportunidad estuvo acompañado por el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, la presienta primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral, la diputada provincial, Claudia Godoy, el director Regional del INTA, Néstor Stritzler, el vicepresidente del Banco de La Pampa, Alberto Giorgis, concejales, funcionarios provinciales y municipales, e intendentes interesados en la temática.

La jornada constituye un espacio de encuentro y participación entre productores, técnicos y personas en general que contribuyen al objetivo del área, que es el diseño, la organización y puesta en marcha de diferentes acciones que apuntan al crecimiento del sector hortícola.

El ministro de la Producción se dirigió al público presente destacando que “ver el acompañamiento de productores, jóvenes y público en general nos entusiasma a seguir trabajando y pensando en el futuro, como también en ustedes y poder hacerlo realidad. Cuando tenemos una institución como ésta, que trabaja en investigación, en innovación, en extensión, de tal forma que los conocimientos lleguen a cada uno de los productores hortícolas, eso permite generar un desarrollo sostenible y también significa un trabajo conjunto y ordenado entre las distintas instituciones que trabajan aquí día a día, codo a codo, y muchas veces dando más de lo que corresponde y por eso son los logros que hoy podemos ver aquí”, manifestó.

Moralejo hizo mención a la situación actual que registra la actividad hortícola en la provincia de La Pampa, “es una actividad que viene creciendo en forma sostenida en estos últimos años, hoy podemos decir que contamos unas 16 mil hectáreas de cultivo bajo cubierta, esto es importantísimo, hoy estamos produciendo anualmente alrededor de 700 mil kilos de lechuga, eso es trabajo pampeano, es producción pampeana, es producción que no tenemos que importar de otras provincias. En estos dos últimos años, desde el CERET se han hecho 28 invernaderos o túneles, que fueron a diez localidades más, totalizando en la provincia 30 localidades con producciones hortícolas bajo cubierta. Es importante el interés que muestran nuestros intendentes para desarrollar esta actividad para poder ofrecer productos sanos, saludables y frescos a las familias pampeanas todos los días”, manifestó.

El director del CERET, Juan Manuel Bello, se refirió a la utilidad de la XVII Jornada Hortícola, “más allá de que los productores siempre se llevan información valiosa para cada uno de sus emprendimientos, para nosotros también es importante porque recolectamos de ustedes sus inquietudes y eso generalmente es un disparador de las nuevas ideas de trabajo que vamos a ir implementando. El CERET está permanentemente abierto durante todo el año y para nosotros es importante que se acerquen”, concluyó.

Finalizados los discursos, el primer mandatario junto a la comitiva oficial y público presente, participaron de una recorrida por el sector productivo, donde personal del CERET guio e informó los procesos agrícolas, como también las producciones hortícolas que allí se producen.

Gobernador

Luego de la recorrida y en diálogo con la prensa, el gobernador de la Provincia se refirió a la situación actual del CERET y a las últimas inversiones realizadas para su desarrollo productivo, “con el plantinero nuevo que compramos tenemos la capacidad de producir 2 millones de plantines, o sea que estamos abasteciendo el 80% del mercado de La Pampa. Creo que lo bueno de CERET es que la tecnología que hace es tecnología de punta pero transferible, no hay inversiones que los productores no puedan reproducir sino no tendría sentido, si nosotros acá hacemos una plantación de tomates cherry de alto valor, pero usando tecnología que el productor no pueda bajar a tierra en su propio túnel, no tiene sentido, el gran mérito del CERET es utilizar las mismas herramientas que utilizan los productores, mostrando la eficiencia, el hecho de podar, de injertar, el hecho de poder verificar que la frutilla funciona solamente cuando el agua tiene una planta de ósmosis, sino los contenidos de sales totales que tenemos en La Pampa hacen que el cultivo no sea posible, toda esa experiencia se hace en el CERET, le ahorra tiempo e inversión inútil y malos negocios a los productores”, sostuvo.

Verna informó sobre una nueva posibilidad que se está desarrollando en materia hortícola, “ahora están armando al horticultor clásico, con una nueva opción en el mercado, que es la venta de flores. La Pampa es importadora de flores cien por cien, los liciantos (especie de flores) que aquí se están produciendo están en condiciones de competir con cualquier flor que venga de afuera. Son flores de ramo, de vara alta y de mucho valor, eso le permite al productor que tiene un túnel competir en el mercado con un producto nuevo y con un valor de venta interesante”, señaló.

El gobernador detalló el avance en producciones hortícolas, impulsadas por el CERET en La Pampa, “por ahora estamos en 30 localidades, estamos avanzando en otras más, está presente el intendente de La Humada, Leonardo Ferreyra, que viene con la intención de empezar a producir tomates, yo le preguntaba por Puelen que tiene el ojo de agua disponible, si bien es agua que van a tener que procesar porque tiene alto contenido de sales para algunas cosas, pero para tomate y lechuga funciona. Hay que tratar de que todos los pueblos tengan un polo que le permita abastecer de verdura y dejar de importar, hoy por hoy le compramos a Mendoza, una verdura que llega acá cortada de hace cuatro o cinco días y con mala calidad”, manifestó.

Planta láctea

Verna hizo referencia a la planta láctea montada en el sudeste de la provincia “es para formar trabajadores del sector y para todos aquellos que quieran formar su propio emprendimiento, la producción de leche se va a vender a un costo muy por debajo del costo de mercado, se va a vender ensachetada, de 1 y 3 litros, destinada a las familias numerosas, en principio la producción se venderá a través de la tarjeta alimentaria, para la gente con serias dificultades económicas que tenemos registradas, a los que están registrados en la base del Programa Pilquén, y lo que estamos estudiando a través de desarrollo social es si compramos cámara y vendemos en un local determinado, o compramos un camión térmico y lo adaptamos, tipo el camión de pescado para todos -por dar un ejemplo-, y poder recorrer los barrios de (General) Pico y vender esta leche los sectores con más dificultades”, sostuvo.

Laboratorio de Medicamentos

Verna se refirió al funcionamiento del Laboratorio de Medicamentos que se encuentra en la localidad de General Pico, “que el manejo lo haga el Ministerio de Producción es porque es el encargado de la producción; del control de calidad y del programa de fabricación se encarga el Ministerio de Salud. Al estar en manos de Producción, y al haber sacado la ley que nos autoriza, ya podemos formar parte de la cadena de los laboratorios públicos nacionales, que nos va a permitir producir a fason, es decir, nosotros entregamos la droga y nos entregan los blíster de los productos que el Ministerio de Salud requiera. Mientras tanto el proyecto ya está aprobado por la gente de ANMAT, y está en manos del Ministerio de Obras y Servicio Públicos para ser construido por la Provincia y una vez que esté construida la parte edilicia hay que cambiar totalmente, cosa que va a hacer Producción, pero mientras tanto podemos producir a fason utilizando los laboratorios públicos de la red”, manifestó.