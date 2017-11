Verna habló sobre el encuentro con Macri

Luego del acto de entrega de viviendas en Dorila, el gobernador Carlos Verna se refirió a la reunión de gobernadores con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, del día de ayer.

El mandatario pampeano contó que al inicio del encuentro hubo una exposición de Mauricio Macri donde se exhortó a los gobernadores e intendentes a alcanzar el equilibrio fiscal. “En esto los pampeanos tenemos que sentirnos orgullosos porque nosotros ya tenemos equilibrio fiscal, es decir, el desequilibrio fiscal que tiene la Nación es 4.2 del producto más el que tiene la Provincia del 0.5, La Pampa no está incluida, nosotros somos una provincia que no tiene déficit fiscal, es decir que los pampeanos ya hicimos el esfuerzo de tener una economía equilibrada”, sostuvo.

Luego hubo una exposición más política del ministro Rogelio Frigerio indicando algunos de los lineamientos que se pretenden desarrollar y una exposición más técnica y detallada sobre la reforma tributaria del ministro Dujovne. “De las condiciones que se plantearon, la modificación del impuesto a las ganancias es lo que la Provincia de La Pampa presentó en la demanda que tenemos en la Corte Suprema de Justicia, donde pedimos que se derogara el artículo 104 de la Ley de Ganancias, de tal manera que la retención que se hacía del 10% del Fondo del Conurbano, del 20% del ANSES, del 4% para las provincias por necesidades básicas insatisfechas y del 2% para refuerzos de ATN, se coparticipara a todas las provincias. Es decir está proponiendo lo que La Pampa pidió en la demanda presentada a la Corte Suprema”, informó.

En relación al modelo de convenio federal que Nación propone a las provincias Verna dijo “la verdad es que no podemos opinar porque nos entregaron el convenio con una mano y nos lo quitaron con la otra, porque la gente del Ministerio del Interior nos pidió que devolviéramos la copia para actualizar cambios en la propuesta sobre los ingresos brutos”.

En cuanto al pedido de renuncia a las demandas instauradas en la Corte Suprema de la Nación, el gobernador expresó “en esto yo no puedo desistir de una demanda si no me autoriza la Cámara (de Diputados), y hay algunas demandas que van a ser difíciles de desistir porque por ejemplo, en el 1.9 que nos retiene la DGI de todos los impuestos, nosotros plantemos la discusión en el año 2007, ya tenemos dictamen favorable de los procuradores, está circulando entre los miembros de la Corte, creemos que vamos a tener un fallo favorable porque existe el antecedente de San Luis, Córdoba y Santa Fe que ya se lo dieron, y por lo tanto es difícil resignarse a perder una cifra que supera los $1.000.000.000”.

“En segundo lugar tenemos planteado un reclamo por la plata que nos deben de los acuerdos incumplidos entre Nación y Provincia por el pago de los déficit de las Cajas del Servicio Previsional Público Provincial, de ese acuerdo no vamos a desistir de la demanda hasta tanto no se firme algún convenio en el marco de la nueva Ley (modificaciones a la Ley Jubilatoria) que establecía que en los primeros 120 días se iban a firmar convenios entre las provincias y la Nación y todavía no se han firmado. O sea, voy a retirar la demanda recién cuando tenga garantizado que la Nación me cubre el déficit de las cajas previsionales para darle seguridad al sistema jubilatorio y como ya dijimos no voy a aumentar la edad de los jubilados ni voy a dejar de pagar el 82% móvil y para eso necesito las garantías de los acuerdos”, añadió.

Verna comentó que en una charla con Dujovne, luego de la reunión, “me reiteró que el artículo 54 del proyecto de ley de Reforma Tributaria modifica el artículo 79 de la Ley de Ganancias, que implica que se considera suscripto al pago de ganancias una serie de ítems que nosotros habíamos sacado por un Decreto de la Provincia. O sea se van a pagar ganancias sobre los adicionales, viáticos, responsabilidad funcional, responsabilidad jerárquica, desarraigo, y esto implica, como se lo explicó el ministro Franco (Hacienda y Finanzas de La Pampa) a los dirigentes sindicales, una caída del valor del salarios de los empleados públicos (Ejecutivo, Legislatura, Poder Judicial) y lo mismo Dujovne me anticipó que van a hacer en Nación, o sea que van a tener una caída todos los empleados públicos nacionales. Además va a afectar convenios colectivos como el de los petroleros”.

Esta situación afecta a la Administración Pública Provincial con problemas como por ejemplo las guardias médicas o los adicionales policiales, “lo que genera un impacto negativo en la economía de la Provincia, hace que se pierdan en el consumo más de $500.000.000”. En ese sentido, Verna se esperanzó en que los legisladores nacionales por la provincia de La Pampa, “cualquiera sea el partido al que pertenecen, defiendan los intereses de los pampeanos, de los trabajadores públicos y no públicos, porque al petróleo lo afecta, y los intereses de los comerciantes”.

Ante estas situaciones se pasó a un cuarto intermedio de 4 días hábiles, es decir hasta el jueves de la semana que viene, “creo que va a ser difícil que el jueves se llegue con una resolución acordada y seguramente el Gobierno nacional va a tener que flexibilizar su posición en algunos temas”.

Empresas prestadoras de servicio

Al gobernador Carlos Verna la llamó la atención cuándo el presidente Macri consideró a las municipalidades como empresas prestadoras de servicios, “para el Gobierno nacional, las municipalidades son empresas que prestan servicios, por lo tanto tienen que pagar el gasto corriente con las tasas retributivas por esos servicios. Es decir que la propuesta del Gobierno nacional sería que lo que las municipalidades reciben por coparticipación de impuestos nacionales deberían destinarlo exclusivamente a la construcción de obras y todos los gastos corrientes de la municipalidad, sueldos, combustible, luz, gas, papel, reparaciones y repuestos, y la amortización de los equipos, deberían ser cubiertos con el cobro de las tasas municipales. Me gustaría tener una charla con todos los intendentes para ver que piensan ellos si yo adhiero a esta idea del Gobierno nacional y mando una Ley a la Cámara diciendo que deberán pagar todos los gastos corrientes con lo que recaudan por tasas municipales”.

Despido de trabajadores ferroviarios

Al ser consultado sobre la situación de los 20 trabajadores de Ferrobaires en La Pampa, el gobernador dijo: “hasta ahora es solo una comunicación informal que han tenido los gremios con los trabajadores, no hay ninguna notificación oficial, hoy estuvo reunido el subsecretario de Trabajo con los trabajadores y ellos esperan ser notificados oficialmente a principios de diciembre. De acuerdo a los convenios que hay entre Ferrobaires y la provincia de La Pampa, todos los trabajadores deberían ser indemnizados”.

“Lo que le quiero decir a los trabajadores es que si Ferrobaires se olvida de ellos, el Gobierno de La Pampa los va a tener en cuenta”, finalizó.