Verna en Luiggi: “me duele mucho verlo tan dolido a Zanoli por la incomprensión de algunos productores”

Luego del acto de entrega de viviendas en Ingeniero Luiggi, el gobernador Carlos Verna dialogó con los medios de prensa, oportunidad en la que abordó varios temas de interés provincial. Enfatizó que, a partir de las consecuencias de los incendios y las inundaciones en la provincia, el Gobierno provincial redireccionó fondos y “diferimos inversiones” para atender las demandas más urgentes de los pueblos pampeanos.

En este contexto, explicó, el principal objetivo ahora es “recuperar las rutas pavimentadas” y derivar fondos a los municipios para que, a través de acuerdos entre intendentes y productores, actúen sobre caminos vecinales prioritarios de manera de “garantizar la transitabilidad”.

En la misma dirección admitió que “me duele mucho verlo tan dolido a (Oscar, el intendente de Luiggi) Zanoli por la incomprensión de algunos productores. Hay que entender que la zona entra mucha agua por superficie, incluso no toda es de La Pampa, además de la que brota por las napas. Así pasa que muchos productores pasaron la lluvia sin agua y ahora se encuentran con agua en sus campos. Culpar a un intendente de un fenómeno climático… Nosotros defendemos los pueblos y las rutas, no mandamos agua de un particular a otro, porque no puede hacerse”.

Viviendas en La Pampa

En relación a la entrega de viviendas en La Pampa, el gobernador sostuvo que desde Nación, recién se aprobaron 4 localidades de los nuevos planes presentados por la Provincia, con el apto financiero y el apto para licitar. Hay otras 200 unidades que vienen en 15 días.

“Ya hemos terminado 500 casas y tenemos 1.600 en ejecución, que cuando se atrasan los pagos de Nación, nosotros cubrimos desde Hacienda, para que las empresas no recientan el ritmo de construcción. Nos preocupa el hecho de poder iniciar los planes de vivienda lo más rápido posible, porque no se trata solamente de resolver el problema de techo a las familias de La Pampa, también se trata de que vamos a entrar al invierno y no hay trabajo, el trabajo sigue cayendo, y necesitamos generar puestos de trabajo en la construcción, sobre todo en viviendas, que es lo que más mano de obra demanda”.

Inundaciones

Otro de los temas abordados fue el de las inundaciones, “nos perjudica a todos; a los productores, porque parte de la cosecha se perdió, parte de la cosecha está ahí pero no hay piso o tienen problemas para entrar, y parte de la cosecha que van a recoger tiene serias dificultades en sacarla por la situación de los caminos”.

“Nosotros estamos trabajando, primero, en tratar de recuperar la red vial provincial pavimentada, tenemos la ruta de Arata cortada, la que une con Embajador Martini con problemas, la ruta de Vértiz cortada, estamos tratando de recuperar las pavimentadas, y al mismo tiempo, estamos avanzando en la red provincial de tierra, de tal manera de asegurar la transitabilidad”, amplió.

Contó que a este trabajo lo realizan los intendentes, los productores y la gente de Vialidad Provincial, eligiendo qué camino mejorar. “Yo entiendo la preocupación de los productores, que pierden la paciencia porque el agua sigue corriendo, se sigue acumulando, sigue entrando a la Provincia, viene desde el norte a Ingeniero Luiggi, en parte superficial y en parte de la napa. Hablamos con el intendente Zanoli y vamos a contratar un estudio para ver la posibilidad de bajar las napas colocando drenes, cuesta alrededor de un millón de pesos y, una vez que esté hecho, vamos a ver cuánto nos cuesta la obra y si la solución funciona, habrá que aplicarla a otros pueblos que tienen la misma complicación, como Embajador Martini o Bernardo Larroudé”.

A su vez, recordó la entrada de agua por el río Quinto, donde “estamos tratando de acordar con las provincias las obras a hacer en común y le estamos pidiendo a Nación que apure la decisión de iniciar la Obra de los Daneses. Para arrancar con esa obra, el primer paso es la expropiación de los terrenos, hay 10.000 hectáreas (unos 50 millones de dólares) y otros 50 millones de dólares cuesta la construcción de la segunda etapa”.

Tarifa eléctrica

Verna fue consultado por el aumento en la tarifa eléctrica, sobre este tema dijo “es un aumento que dispuso Nación. Nosotros lo que hicimos fue trasmitir lo que nos aumentan, y a eso se le agrega el componente que tienen las cooperativas de gastos por aumento de los salarios y de combustibles. El que ha modificado el valor de la materia energética del país es el ingeniero Aranguren, no el ingeniero Verna”, recordando, además, que La Pampa consiguió diferir parte del aumento previsto para el año pasado a este año.

Laguna Fea

En el día de ayer, el mandatario pampeano envió una nota al jefe de Gabinete de Ministros de Nación pidiendo una reunión por la situación de la Laguna Fea, consultado sobre el fin de ese encuentro con Peña, sostuvo: “hubo un informe geológico, donde el geólogo que lo hizo muestra dudas sobre la estabilidad de la pared de cierre de la laguna Fea, teniendo en cuenta que no es sólida, que es de piedras y que hay huecos. Esto fue revisado en una comisión que se hizo este año, en marzo, y los geólogos que fueron no concuerdan con el informe anterior, pero no firman nada, por eso nosotros pedimos que se nos den precisiones, porque en caso de derrumbe, el estudio anterior mostraba cuál era la onda de crecida y en cuánto tiempo llegaba a afectar a las localidades de la Provincia (25 de Mayo, Casa de Piedra, Gobernador Duval y La Adela), estimando también cuál era la altura de la creciente”.

“Nosotros no queremos asustar a los pobladores, pero tampoco queremos estar desprevenidos ante el hecho eventual de que se derrumbe la pared, por eso le pedimos al Gobierno nacional que concrete el estudio, que ponga los monitores, porque hay un solo monitor, con información cada 6 horas, y esa información hay que ratificarla en 2 o 3 lugares para verificar que no sea mala la lectura; sino uno puede crear pánico en la población, y en realidad se trata de una mala lectura”, amplió.

Estado de rutas nacionales por las inundaciones

El primer mandatario pampeano informó que el jefe del Distrito La Pampa de Vialidad Nacional le dijo que la ruta 35, en la zona de Eduardo Castex, “la van a levantar ellos (Vialidad Nacional) por administración, en cambio, en el corte de la Laguna Chadilauquen, lo va a hacer la empresa que tiene el mantenimiento de la ruta 35”.

Situación financiera de la Provincia

Finalmente, fue consultado sobre la situación financiera de la Provincia, producto de los desastres climáticos ocurridos que generan una caída en los ingresos.

“Está complicado, la inundación produce una caída de recaudación por el pago de impuestos, además, una fuerte caída de la recaudación nacional, el hecho de haber aumentado el mínimo de Ganancias hace que se recaude menos por Ganancias, el hecho de haber anulado el impuesto a los bienes personales, hace que se recaude menos; y la caída el consumo, como consecuencia del aumento de las tasas, produce un encarecimiento del créditos; la gente, además, ha perdido con sus salarios frente a la inflación, por lo tanto hay menos plata para consumo y menos recaudación de IVA”.

La prueba está en el aumento del último mes que anunció Abad, de un 24%, cuando la inflación interanual de ese mismo período daba 30%, “esto quiere decir que la recaudación viene por debajo de la inflación, y eso afecta los recursos”.

Al trasladar esta situación a la administración de los recursos provinciales, Verna explicó que se difieren parte de las inversiones, “parte de las obras que teníamos previstas hacer las vamos difiriendo, y además estamos cambiando parte de los destinos de los fondos. Por ejemplo, fondos que estaban destinados a Vialidad para reparar rutas deterioradas, los estamos canalizando para las rutas cortadas por el agua; y a los municipios, para intentar acceder a los campos a través de algunos caminos”.