Verna: “No estoy dispuesto a cambiar el Atuel por 25 perforaciones”

Cornejo armó la reunión para la tribuna mendocina. Hubo muchas cámaras pero ninguna voluntad. En la tarde de hoy, el gobernador de la Provincia, Carlos Verna, se reunió con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para dialogar respecto al caudal y calidad de agua del Atuel en La Pampa, una vez más no hubo acurdo por la sorprendente propuesta de Mendoza.

Ante el vencimiento del plazo para acordar un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema del noroeste pampeano, fijado por la Corte el 20 de febrero, los mandatarios provinciales mantuvieron un encuentro en Buenos Aires.

Al finalizar la reunión, Verna expresó “al haberse prorrogado el plazo fijado por la Suprema Corte, del 14 que habíamos convenido las partes a propuesta del ministro Frigerio para el día 20, la provincia de Mendoza nos propuso el viernes a última hora una reunión del Consejo de Gobierno, es decir de los dos gobernadores, nosotros aceptamos (se hizo desde las 17:30 horas) y vinimos con la gente que ha venido participando del Comité Técnico de la CIAI, el fiscal, el procurador de Rentas, la ministra de Desarrollo Social, la gente de la Universidad y demás integrantes”.

“La sorpresa ha sido la propuesta de Mendoza, lo que ofrece para asegurar el caudal que había propuesto, es hacer 25 perforaciones que aportarían al río, o sea que lo que nos ofrece es agua de subsuelo, es agua de reuso, que filtró de las fincas en las que se regó, y eso tuvo una respuesta contundente de La Pampa desde lo técnico con la gente de la Universidad, geomorfológico, geohídrico y/o hidrológico y una respuesta negativa por parte mía porque no estoy dispuesto a cambiar el río Atuel por 25 perforaciones”, agregó Carlos Verna.

Finalizado el encuentro se firmó un Acta, que marca las posiciones, donde no hubo acuerdo, y donde Verna expresa que no está dispuesto a cambiar el río por 25 pozos. Luego del 20, cada provincia hará su presentación ante la Corte, “nosotros insistimos con una presentación que se hizo en su momento, que está basada en un estudio de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, estudio en el que participaron no solo ingenieros de Recursos Hídricos sino también Recursólogos, Biólogos, es una propuesta para determinar no un caudal mínimo sino un caudal fluvioecológico, es decir que reponga el ambiente en el ecosistema dañado. Mendoza propuso otro método, que es el suizo, un método empírico, para los riegos de montaña, un método que lo que determina caudales mínimos, pero no mínimos fluvioecológicos, por el La Pampa nunca lo aceptó”.