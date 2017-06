Verna respaldó a Tierno: “La decisión política es mantenerlo en el cargo”, dijo el gobernador

En la mañana de hoy, antes del brindis con los periodistas, el gobernador Carlos Verna fue consultado sobre diversos temas de interés.

En principio, el mandatario se refirió a la situación del ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, diciendo que tiene la misma situación procesal que cuando asumió, “está condenado sin condena firme. La decisión política es mantenerlo en el cargo. Las decisiones políticas las tomo en base a la función satisfactoria que presta el ministro”.

Verna señaló su postura en contraposición a la de Tierno, expresando que “los jueces sustitutos son jueces de la Constitución”.

Consideró que el ministro tiene buena imagen.

Al ser consultado por la situación del Peronismo, definió que están trabajando todos juntos, “todos los sectores, hemos incorporado en un frente programático al Frente Renovador y a Pueblo Nuevo, lo que nos dará la posibilidad de recuperar a los afiliados y peronistas que por distintas circunstancias se fueron a otros espacios políticos”.

Afirmó que en la provincia de La Pampa no se ha empezado ninguna obra pública nacional. En relación a los trabajos en la Ruta 35, manifestó: “no conozco la obra, ni el contrato de la reparación de la ruta 35. Sí me llama la atención que en una laguna cerrada no esté prevista la colocación de alcantarillas, porque la nivelación a los dos lados de la ruta lo produce la alcantarilla. Después parece razonable lo que dice el ingeniero que va a hacer la obra, cuando uno hace un alteo, tiene que ensanchar la base”.

En cuanto a la audiencia por el Atuel, el gobernador sostuvo “estamos decidiendo quienes son los que exponen, porque nos han reducido la lista de expositores. Estamos viendo como incorporamos el resto. Le pedimos a la Corte una ampliación del plazo de 20 a 40 minutos y la autorización de hacer un video, que también nos fue concedido”.

Entre las provincias que no tienen deuda con el Estado Nacional está San Luis, Formosa, La Pampa y creo que Santiago del Estero; “el resto ha tomado deuda y veo que la situación social se deteriora. En el caso nuestro tenemos una mayor demanda social, pero no tenemos déficit y no tenemos villas”, afirmó Verna.