Veteranos: segunda del Clausura

Categoría Maxi Senior de Ferro de Alvear

Síntesis de la jornada disputada el pasado sábado

CATEGORÍA SENIOR

Estudiantil 0 – All Boys de Trenel 3

Goles: Domingo Toselli, Daniel Rodríguez y Wenseslao Fernández

Alvear FBC 2 – Agrario de Parera 2

Goles: Sebastián Barbero, Daniel Petrika (AFBC); Leandro Grangetto y Franco Sosa (AA)

Pico FBC 2 – Caleufú FBC 0

Goles: Marcos Schneider, Nicolás Nieto

Cultural Argentino 2 – Rivadavia de Arata 1

Goles: Walter Prienza, Leonardo Pedheontaá (CA); Roberto Similán (R)

Ferro de Alvear 1 – Ferro de Pico 0

Gol: Adrián Araya

POSICIONES

Cultural Argentino 6

Agrario de Parera 4

Pico FBC 4

All Boys de Trenel 3

Ferro de Pico 3

Caleufú FBC 3

Ferro de Alvear 3

Alvear FBC 2

Rivadavia de Arata 0

Estudiantil 0

Próxima fecha:

Rivadavia de Arata – Alvear FBC

Agrario de Parera – Caleufú FBC

Pîco FBC – Estudiantil

All Boys de Trenel – Ferro de Alvear

Ferro de Pico – Cult. Argentino

MAXI SENIOR

Pico FBC 1 – Costa Brava 0

Gol: Alejandro Acuña

Ferr de Realicó 0 – Rivadavia de Arata 2

Goles: Gustavo Kroneberger, Marcelo Mazzuchi

Deportivo Ranqueles 2 – Ferro de Pico 10

Goles: Pablo Silvestre -4-, Eduardo Salvadori -2-, Santiago García -2-, Gastón Ercoli, Marcos Barbera (FP); Raúl Miranda, Nicolás González (DR)

Ferro de Alvear 2 – Agrario de Parera 0

Goles: Daniel Eugeni, Edgardo Villalba

Unión Deportiva Vértiz 1 – All Boys de Trenel 2

Goles: Luis Soria (UDV); Germán Sartori, Gabriel Gaetano (AB)

Deportivo Unión 0 – Cultural Argentino 3

Goles: Hugo Recarte, Oscar Baillotta, Gastón Acuña

POSICIONES

Ferro de Pico 6

Cultural Argentino 6

Ferro de Alvear 6

Rivadavia de Arata 6

All Boys de Trenel 4

Pico FBC 3

Costa Brava 1

Agrario de Parera 1

Ferro de Realicó 1

Unión Dep. Vértiz 0

Deportivo Unión 0

Deportivo Ranqueles 0

Próxima fecha:

Agrario/Parera – Rivadavia de Arata

Ferro de Realicó – Costa Brava

Pico FBC – Unión Dep. Vértiz

All Boys/Trenel – Dep. Ranqueles

Ferro de Pico – Deportivo Unión

Cult. Argentino – Ferro de Alvear

CATEGORÍA SUPER SENIOR

Pico FBC 5 – Deportivo Ranqueles 0

Goles: Calixto Pérez -3-, Carlos Rojas, Gustavo Sánchez

Ferro de Alvear 0 – Ferro de Pico 1

Gol: Oscar Drapanti

Deportivo Unión 2 – All Boy de Trenel 4

Goles: Claudio Torrilla, Celeste Morel (DU); Marcelo Allara -3-, Horacio Agliodo.

Unión Deportiva Vértiz 0 – Costa Brava 5

Goles: Hugo Perdomo -2-, Oscar Oliva -2-, Alejandro de Dios

Cultural Argentino 1 – Estudiantil 1

Goles: Martín García (CA); Javier Cufré (E)

POSICIONES

Pico FBC 6

All Boys de Trenel 6

Ferro de Pico 6

Costa Brava 4

Cultural Argentino 4

Estudiantil 2

Ferro de Alvear 0

Deportivo Unión 0

Unión Dep. Vértiz 0

Deportivo Ranqueles 0

Próxima fecha:

Estudiantil – Unión Dep. Vértiz

Costa Brava – Dep. Ranqueles

Pico FBC – Deportivo Unión

All Boys de Trenel – Ferro de Alvear

Ferro de Pico – Cult. Argentino