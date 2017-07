Volcó una camioneta en la ruta 188 y terminó en el agua

El vuelco se registró alrededor de las 5 de la madrugada del sábado cuando una camioneta Ford F 100 circulaba por la ruta nacional 188 y a escasos metros del cruce con la provincial 9, se le cortó la dirección y terminó volcando sobre la banquina sur, en un sector con agua.

Fuentes policiales de la comisaría de Parera confirmaron a Zonal Noticias que el accidente se registró alrededor de las 5 de la madrugada cuando tres cazadores oriundos de Huinca Renancó retornaban a la ciudad cordobesa a bordo de una Ford F 100 año 98 dominio CIZ 687, procedentes de la zona de Nueva Galia, provincia de San Luis, donde habían estado cazando.

Los tres ocupantes fueron identificados como Ignacio Miguel Acosta (18) que era el conductor de la camioneta, quien viajaba acompañado por Tomás Daniel Gallardo (18) y Manuel Alberto Galvan (53).

A la altura del kilómetro 499 se le cortó la dirección y la pick up terminó volcando en la banquina sur de la ruta, donde quedó ubicada sobre uno de los laterales en un sector con agua.

De inmediato fueron auxiliados por personal policial de Quetrequén y Parera.

Los voceros policiales confirmaron que el hombre mayor de 53 años fue derivado al hospital de Realicó por un dolor en el pecho, pero finalmente se constató que no presentaba lesiones de gravedad.

Mientras que los dos ocupantes más jóvenes fueron asistidos por la ambulancia de Quetrequén, y se constató que no presentaban lesiones de gravedad.

En el lugar trabajó personal policial de Parera y Quetrequén junto a personal de salud de esta última localidad.