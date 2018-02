Volvieron a ganar los de Castex

(Volvió a ganar Racing de Castex por la Zona C)

Por la segunda fecha de la Zona A del Torneo Provincial “25 Años del Pro Vida”, ganaron Atlético Macachín, Sportivo Independiente, Unión Deportiva Vértiz y los dos equipos de Eduardo Castex. En nuestra localidad, al término del primer tiempo, Alvear FBC vence 2 a 1 Independiente de Jacinto Aráuz. Gustavo Labourie puso en ventaja a los visitantes, luego llegaron los goles de Axel Bertaina y César Morete para el elenco alvearense. (ampliaremos cuando finalice)

ZONA A

(jugaron ayer)

Atlético Macachín 3 – Ferro de Pico 2

Goles: Fernando Álvarez, Agustín López Alduncín y Marcos Rodríguez (AM); Matías Narvallo y Tomás Soloppi (FP)

Explulsados: Nicolás Camerlinckx y Enzo Lucero (FP)

Arbitro: Cristian Rubiano

Sub 20: ganó Ferro 3 a 1

Cancha: Atlético Macachín

Sp. Independiente 2 – All Boys de Santa Rosa 0

Goles: Lautaro Filomía, Federico Bertino

Expulsados: Joaquín Balvidares (SI), Mauro Barreiro, Omar Santorelli -DT- y Matías Boto -desde el banco de suplentes- (AB)

Arbitro: Cristian Ramonda

Sub 20: no se jugó por falta de policías

Cancha: Sportivo Independiente de Pico

POSICIONES

Primera división

Ferro de Pico 3

All Boys 3

Atlético Macachín 3

Sp. Independiente 3

Sub 20

Ferro de Pico 6

All Boys (*) 3

Atlético Macachín 0

Sp. Independiente (*) 0

(*tienen partido pendiente)

Próxima fecha: Ferro de Pico vs. All Boys; Atlético Macachín vs. Sportivo Independiente

ZONA B

Independiente de Doblas 0 – Estudiantil de Castex 2

Goles: Jordan Cornara y Gonzalo Arriola

Explulsado: Omar Meza (E)

Arbitro: Paolo Macchi

Sub 20: ganó Independiente 5 a 2

Cancha: Independiente de Doblas

Unión Deportiva Vértiz 1 – Deportivo Rivera 0

Goles: Sebastián Genaro

Arbitro: Emanuel Gómez

Sub 20: empataron 1 a 1

Cancha: Municipal de Vértiz

POSICIONES

Primera división

Estudiantil 6

Independiente de Doblas 3

Unión Deportiva Vértiz 3

Deportivo Rivera 0

Sub 20

Independiente de Doblas 4

Unión Deportiva Vértiz 4

Deportivo Rivera 2

Estudiantil 0

Próxima fecha: Deportivo Rivera vs. Estudiantil de Castex; Unión Deportiva Vértiz vs. Independiente (Doblas)

ZONA C

Alvear FBC 2 – Independiente de Aráuz 1

(final del primer tiempo)

Goles: (pt) 14′ Gustavo Labourie (I), 17′ Axel Bertaina (AFBC), 48′ César Morete (AFBC)

Arbitro: Franco Morón

Sub 20: ganó Alvear FBC 5 a 1

Goles: Tobías Barrios -3-, Alan Bustamante y Francisco Pinedo (AFBC); Néstor Robein (G)

Cancha: Alvear FBC

Gimnasia de Darregueira 1 – Racing de Castex 2

Goles: Sebastián Kissner (G); Hernán Claro -2- (R)

Expulsado: Lucas Arturia (R)

Arbitro: César González

Sub 20: ganó Racing 5 a 2

Cancha: Gimnasia de Darregueira

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 6

Independiente de Jacinto Aráuz (*) 3

Gimnasia de Darregueira 0

Alvear FBC (*) 0

(*están jugando)

Sub 20

Alvear FBC 6

Independiente de J. Aráuz 3

Racing de Castex 3

Gimnasia de Darregueira 0

Próxima fecha: Racing vs. Independiente (Aráuz); Gimnasia (Darregueira) vs. Alvear FBC