A puertas cerradas en Colonia Barón: Sonia Luengo inauguró sesiones del Concejo Deliberante

En la noche de ayer, la intendenta municipal de Colonia Barón, Sonia Luengo, dejó oficialmente inaugurado el período de sesiones del Concejo Deliberante para el año 2020. Brindó el mensaje ante los concejales solamente porque no fueron invitadas autoridades locales y provinciales. Tampoco tuvo acceso el periodismo.

MENSAJE

Sras. y Sres. Concejales bienvenidos a esta apertura de Sesiones Ordinarias del presente año.

Debido a la adhesión municipal al Decreto Provincial N521/20 en que se declara Máxima Alerta Sanitaria, consideramos conveniente no realizar este acto con la presencia de público, es por ello que no se han invitado autoridades provinciales, locales, vecinos, y periodismo, por prevención.

Quiero agradecer al anterior Gobernador Ing. Carlos Verna y a todas las áreas de su gobierno por el apoyo brindado a nuestra localidad, como así también al actual Gobernador Sr. Sergio Ziliotto por estar en permanente contacto con esta gestión ocupándose de las necesidades de nuestro pueblo.

Destacar que este Concejo Deliberante ya se ha reunido en Sesiones Extraordinarias en el mes de diciembre para, entre otras cosas, tratar la Ordenanza Tarifaria del año en curso, que fuera aprobada por unanimidad y que contiene un aumento para los distintos conceptos de aproximadamente el 30%. Ya se ha remitido para su tratamiento el Presupuesto Anual que es de $142.547.632,25, destinándose el 38% al pago de haberes.

Informar a este cuerpo deliberativo que los festejos por el 105 aniversario de nuestra localidad fueron suspendidos por las razones ya conocidas, que incluían la inauguración de la obra de iluminación en el acceso a la localidad con la presencia del Sr. Gobernador y demás autoridades, y el Proyecto Atlético la Chance auspiciado por el Gobierno Provincial, que consistía en maratones de 2,5 y 5Km. y festejo en el SUM Municipal.

Síntesis de lo realizado en 2019 y lo que se proyecta para el presente año

OBRAS FINALIZADAS:

El Gobierno de la Provincia, a través de la Administración Provincial del Agua, adjudicó a la Empresa José Rubén Fernández la renovación de la red de red de agua potable en un sector de la localidad que comprendió 70 cuadras, 445 reconexiones, 170 medidores, 100 medidores para futuras conexiones y automatización de dos bombas.

Se financió además una ampliación de 750 metros de la red para proveer de agua potable al barrio de viviendas “Mi Casa”, con una inversión de $2.159.000.

Se contrataron 25 empleados locales. Finalizada en el mes de noviembre y con fecha 6 de diciembre la APA entrega la obra al Municipio y a su vez este la cede a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos local para su mantenimiento, informando que el plazo de garantía establecido es de 360 días. Inversión total que superó los 35 millones de pesos.

La cuota inicial se estableció en $2.500, la que se ajustará por el índice de variación del Salario Mínimo Vital y Móvil, tomando como base el valor publicado del vigente a partir del 1 de octubre de 2019, aproximadamente un 15%.

Obra a cargo de la empresa “Ceferino Construcciones”. Personal contratado 4.

Empresa a cargo “Yustus Construcciones”, personal contratado tres.

El municipio entoscó y compactó cuatro cuadas en Barrio Norte, cinco cuadras en zona este de la localidad y distintos tramos del Centro Recreativo Municipal.

El Ejecutivo Municipal gestionó ante el Gobierno Provincial la repavimentación de un tramo de la RP10 que se realizara con el procedimiento de doble tratamiento en frío.

Por otra parte, el Municipio desmalezó y limpió 200 metros de la ruta, banquina sur y niveló el terreno para construir una dársena de giro para ingreso al acceso principal, destinado a seguridad del tránsito vehicular y mejorar el aspecto de la entrada a nuestra localidad. Demandó 220 toneladas de tosca de cantera y 110 toneladas de tosca triturada con trabajos de compactación en un tramo de 100 metros de largo por 7,50 metros de ancho. Posteriormente la Empresa Cleanosol fue la encargada de pavimentarlo en 3,50 metros de ancho con microaglomerado, contratada por Vialidad Provincial.

OBRAS EN EJECUCIÓN:

Se construyó una senda peatonal en el acceso principal a la localidad, de 2.300 metros de extensión y 2,50 metros de ancho. Demandó 360 viajes de material frezado provisto por Vialidad Provincial para elevar el terreno 70 cm en un tramo inundable de 800 metros. Fue pavimentada por la Empresa Cleanosol S.A. sin cargo. Se está construyendo el puente que une dos sectores. Además se agregará en los espacios con arboleda 12 mesas y 24 bancos, construidos por personal municipal con moldes propios. Será inaugurada en el mes en curso. Es una obra muy esperada por la comunidad y existieron a lo largo de estos años varios proyectos que no se concretaron. El llevado a cabo fue diseñado por la encargada del Departamento de Arquitectura de la Secretaría de Asuntos Municipales Arq. Marta Pérez.

El Municipio firmó convenio para la ejecución de dos programas de Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales dependiente de la Administración Provincial del Agua. Por una parte la limpieza y repaso de canales en un tramo de 5.500 metros comprendido entre el acceso norte y la RP8, con un presupuesto de $1.100.000. Por otra parte, la profundización en tosca de 250 metros en el canal mencionado y 500 metros en el canal que va a Huelén con un presupuesto de $892.500, lo que va a evitar la inundación en varios establecimientos rurales de esa zona. Obras llevadas a cabo por la Empresa Querandí, contratada por el Gobierno Provincial. Porcentaje de avance más del 50%. También los trabajos de limpieza de canales se ampliaron y actualmente se está mejorando y profundizando el canal que se extiende paralelo a las vías del ferrocarril desde el Centro Recreativo Municipal hasta la RP3.

OBRAS PROYECTADAS:

Se gestionó ante el Gobierno Provincial la pavimentación de 9 cuadras y la repavimentación de aproximadamente 30.

Construcción de 600 metros de cordón cuneta por administración municipal en las calles a asfaltar.

Se construirá una plaza y parque infantil en Colonia San José en un terreno donado con cargo para tal fin, por el Episcopado en la década del 70, a la Comisión de Fomento que funcionaba en esos años. Se está realizando el relleno del terreno, elevándolo 40 cm, y se han adquirido 26 luminarias con pantalla solar incluida de 90W con una inversión de $132.962,44, obra que se realizará por Administración Municipal y esperamos poder concretarla en su totalidad en el presente año. Proyecto realizado por la Arq. Marta Pérez.

Se presentará un proyecto ante la Administración Provincial del Agua solicitando el otorgamiento de un PROPAyS para la construcción de un canal de hormigón armado a cielo abierto en calle 25 de Mayo (ubicada en la parte posterior de la cancha del Club Cultura Integral).

Se acondicionará el galpón N°8 cedido en comodato al Municipio por Ferro Expreso Pampeano, que será destinado a corralón municipal. Además se realizará una perforación de 36 metros de profundidad para dotar de agua a los camiones regadores, dejando así sin efecto la provisión en zona céntrica (ubicada en el predio de la Municipalidad).

Se adquirirá una bomba extractora, ya que la que proveía de agua al natatorio dejó de funcionar por estar obsoleta (era de la década del 70) y fue extraída por una grúa de la Administración Provincial del Agua. Presupuesto de 2.515 dólares.

CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL

Se inauguró la temporada el día 22 de diciembre y finalizó el 1 de marzo. Fue designado el pasado año como lugar turístico de nuestra provincia.

INGRESOS: $1.250.080

EGRESOS: $1.012.558,71 (Cloro, energía eléctrica y pago de las 23 personas que se desempeñaron en los distintos lugares de trabajo. Teniendo en cuenta que la mayor parte del cloro utilizado era de la temporada anterior.

Arrojando un resultado positivo de $: 237.521,29

PARQUE AUTOMOTOR

Se adquirió un camión Mercedes Benz 1215 modelo 1996 al que se le anexó un tanque de fibra nuevo de 11.000 litros con equipo regador, instalado y puesto en funcionamiento por la empresa metalúrgica “El Caldén” de Alta Italia, inversión total de $1.245.338,79 con aporte de la Secretaría de Asuntos Municipales del Gobierno Provincial.

Compra de una aplanadora en $50.000.

SEGURIDAD

Se gestionó ante el Ministerio de Seguridad el otorgamiento de un móvil policial nuevo, entrega que se hizo efectiva en el mes de octubre, vehículo Toyota, modelo Etios xls.

Se fortaleció el trabajo en conjunto con el COE (Centro de Operaciones ante Emergencias), constituido en el año 2018.

El municipio ha colaborado permanentemente en el mantenimiento de la flota de móviles policiales.

AREA DE PRODUCCIÓN

El Ministerio de Producción instaló una estación meteorológica que brinda información sobre temperatura, humedad, rocío, viento, radiación solar, temperatura y humedad de suelo y otros valores, con una cobertura de 30Km. aproximadamente. Esta aplicación está disponible para dispositivos androide y se puede bajar a los celulares. Brinda un importante servicio especialmente al sector rural.

Se llevó a cabo una jornada sobre Verdeos y Cultivos de Cobertura con disertantes de la Estación Experimental de INTA Anguil, organizada por el Ministerio de la Producción y el Municipio.

Se entregaron 8 préstamos de Desarrollo Productivo por un monto de $ 877.628,94, en el marco de la Ley de Descentralización N°2358.

Proyecto “PERMER”, en el marco del convenio realizado entre el INTA y la Secretaría de Energías Renovables de la Nación y financiado por el Banco Mundial, se gestionaron proyectos para la instalación de boyeros eléctricos y bombas elevadoras de agua con la utilización de energías renovables que beneficiará a 7 agricultores.

Queda suspendida la capacitación sobre agroecología prevista para el jueves 26 del corriente debido a la adhesión municipal al Decreto de Máxima Alerta Sanitaria del Gobierno Provincial.

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

Se desarrolló el “Taller de Mantenimiento de Parque y Jardines”, enmarcado en el Programa Florícola Provincial. Con una duración de 6 encuentros y recibieron certificación 45 asistentes de nuestra localidad y zonas vecinas.

Se entregó un crédito enmarcado en la Ley N° 2870 por un monto de $ 400.000. Con lo que totalizan 19 créditos de esta ley a través del Municipio y uno mediante el Banco de La Pampa, durante estos cuatro años de gestión. Porcentaje de cobro del 85%.

Se adhirió a la Ley Provincial N°3196, la cual fija la tasa de interés anual para préstamos otorgados en un 6% a partir de 1 de enero del corriente año.

El Ministerio de Desarrollo Territorial efectuó auditorías de todos los emprendimientos, lo cual requirió de la presentación de documentación respaldatoria con el objetivo de realizar un control sobre la evolución de la afectación de los fondos otorgados.

MEDIO AMBIENTE

A solicitud del Gobierno Provincial y con el objetivo de formular un proyecto de gestión integral de Residuos Sólidos Urbanos de la Microrregión 2, en la que está incluida nuestra localidad, se realizó un relevamiento a través de la Consultora EUSKAL de Santa Rosa, de acuerdo al siguiente detalle:

. Localización y conectividad vial.

. Dinámica demográfica

. Estructura institucional

. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, que incluye recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y especiales.

También se realizó un estudio económico-financiero, que comprende un análisis de inversiones iniciales y futuras, costos operativos y reinversiones.

. Localización y conectividad vial. . Dinámica demográfica . Estructura institucional . Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, que incluye recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y especiales. También se realizó un estudio económico-financiero, que comprende un análisis de inversiones iniciales y futuras, costos operativos y reinversiones. Con respecto a los residuos de insumos agroquímicos, desde el Área de Producción local se propuso ante la Subsecretaría de Medio Ambiente, el emplazamiento de uno de los tres Centros de Acopio Transitorios (CAT) requeridos por normativa provincial, los cuales serían construidos por la Fundación Campo Limpio. Dicho pedido se fundamentó en la existencia del proyecto productivo “Plásticos Barón”, el cual fue asistido por el municipio en el año 2017 a través de un préstamo en condiciones de fomento de la Ley Provincial 2870, ya que poseía la evaluación de Impacto Ambiental aprobada por la Subsecretaría de Medio Ambiente y estaba paralizado desde el año 2002 por falta de financiamiento.

Al día de la fecha, ante la aprobación de las autoridades competentes, se encuentra funcionando uno de los CAT habilitados, mediante el cual el productor puede gestionar los certificados de entrega de bidones previamente lavados según normativa vigente. Además la Fundación Campo Limpio está retirando los bidones vacíos con y sin triple lavado con trasporte correspondiente para cada caso, ya que sin el triple lavado es tratado como residuo peligroso.

Actualmente se está gestionando financiación para la adquisición de maquinaria destinada a la fabricación de artículos plásticos a través del reciclado de estos bidones, pudiendo generar así fuentes de trabajo.

Se realizó el envío de residuos eléctricos y tecnológicos recolectados que se remitieron a la Empresa ProGEAS en James Craik en la Provincia de Córdoba.

El día 5 de junio, en que se celebra el “Día Mundial del Medio Ambiente”, quedó inaugurado el primer juego infantil ubicado en el predio del ferrocarril, el que posteriormente fuera ampliado con una gran variedad de juegos, que se denominara “Parque Ecológico infantil”, todos confeccionados con material reciclable. Iniciativa y trabajos realizados por los concejales María Laura Salas y Jesús Saavedra. Con posterioridad se presentó en este mismo lugar la muestra del artista Milo Lockett denominada “Arte en el Parque”, cuyo objetivo fue difundir el trabajo de este artista reutilizando potes plásticos de helado en una muestra permanente al aire libre.

SALUD

El Ministerio de Salud del Gobierno Provincial inauguró en el Establecimiento Asistencial un moderno laboratorio de análisis clínicos, equipado con alta tecnología, el nombramiento de bioquímico y una técnica en laboratorio.

*El área de bromatología dictó numerosos cursos en “Manipulación de Alimentos”.

Se desarrollaron dos cursos en coordinación con el Establecimiento Asistencial, organizados por Prevención ART del Grupo Sancor Seguros Organización Meritello sobre “Prevención de Accidentes de Tránsito” y “Primeros Auxilios Reanimación Cardiopulmonar”.

Se adhirió al Programa Conexia que permite agilizar los trámites en forma on-line ante la Obra Social SEMPRE para las prestaciones médicas.

CULTURA

Talleres culturales: Al igual que todos los años un apoyo permanente al Coro Municipal, además se desarrollaron los siguientes talleres: Dibujo, Aero rumba, Moldería, Corte y Confección de prendas, Pastelería para niños, Mosaiquismo, Creaciones al crochet y taekwondo.

Se desarrolló el Proyecto Teatral “Por los Pueblos de La Pampa”, con una importante convocatoria de interesados, obra teatral que se estrenara con gran éxito en el SUM Municipal con participantes locales.

Presentación de la obra “La culpa es de Ana Laura…deberías saber por qué…” sobre Teatro Violencia de Género, basada en dos historias reales.

Se desarrolló el XVII encuentro regional de coros.

En conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” se pintó el banco característico en la Plaza San Martín.

Instalación durante un mes de la unidad de Cine Móvil de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia.

Reapertura del Museo Municipal.

La Secretaría de Cultura del Gobierno Provincial declaró Fiesta Provincial, a la “Fiesta de la Danza y Gastronomía Alemana: MEINE LEUTE”.

Se llevó a cabo la “XXIV Fiesta Provincial de las Colectividades”, con la participación de las instituciones locales.

Organización de los festejos del Día del Niño con actividades variadas en distintos días y la llegada de los Reyes Mayos.

El municipio organizó por segunda vez la tradicional Fiesta de Carnaval.

En el marco de la Conmemoración por el Día Internacional de la Mujer la localidad adhirió a la convocatoria de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de la Mujer identificándose a la localidad e instituciones con nombre de mujer por un día.

EDUCACIÓN

Se tramitaron y otorgaron 36 becas secundarias y 11 terciarias y universitarias dependientes del Ministerio de Cultura y Educación.

El municipio colaboró económicamente y con traslado de alumnos y docentes a los siguientes viajes educativos: Feria Nacional de Innovación Educativa en la Ciudad de Bs. As., campamento a Sierra de la Ventana y distintas jornadas llevadas a cabo en nuestra provincia.

Egresaron del Centro Provincial de Formación Profesional 7 asistentes en la modalidad pastelería.

DEPORTE y RECREACIÓN

Se llevaron a cabo las siguientes Escuelas Deportivas: Hockey, Atletismo, Fútbol Infantil en sus distintas categorías e Iniciación deportiva y Voley, financiadas por la Dirección de Deportes de la Provincia.

En el orden municipal, el taller “Vení a sonreir” destinado a discapacitados que consistía en manualidades y actividades deportivas, Newcom adultos mayores, escuela de boxeo, escuela de taekwondo, escuela de mini vóley y voley de adolescentes.

A partir del corriente año se retomarán las clases de gimnasia localizada destinada a adultos mayores.

El equipo de adultos mayores participaron en la Liga Provincial de newcom compitiendo en todos los encuentros, con un excelente desempeño.

Se llevaron a cabo las siguientes competencias deportivas: Carrera de Rural Bike, Segunda edición del Triatlón Short, Tercera Edición de la Correcaminata de Casual Basic de 5 y 10Km.

Se llevó a cabo la Cuarta fecha de la Liga Pampeana de las Olimpíadas Especiales de Fútbol.

Se colaboró con el Círculo de Periodistas Deportivos de la Provincia para llevar a cabo la “Fiesta de entrega de los Caldén de Plata” en nuestra localidad. Un agradecimiento especial a la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia por el apoyo económico que permitió su realización.

Participación de deportistas locales en los Juegos del Ente Patagónico Deportivo llevados a cabo en las sedes de Bariloche y Neuquén. Como así también en los Juegos Provinciales y Nacionales Evita.

TURISMO

Se presentará el Proyecto de Ordenanza para solicitar la adhesión a la nueva Ley Provincial de Turismo N°3092. El municipio se encuentra trabajando en este área desde hace tres años, implementando distintas acciones, entre las cuales se puede mencionar El Proyecto Turístico Educativo y difusión en distintas ferias provinciales promocionando el Centro Recreativo Municipal y productos locales.

La referente del municipio local, Lorena Díaz, participó como expositora en el Cuarto Encuentro Provincial de Gestión Turística, organizado por la Universidad Nacional de La Pampa.

DESARROLLO SOCIAL

Se otorgaron 12 créditos del Programa de Economía Social por un monto de $ 495.860,76 y, en el orden municipal con recupero del pago de cuotas, 4 créditos.

Se implementaron, dependientes del Programa de Participación Comunitaria con una inversión de $ 109.193,36 el curso “Preparación Integral para la Maternidad” en conjunto con el establecimiento Asistencial y el “Taller Saludable” destinado a personas mayores de 45 años para prácticas corporales y ludomotrices.

Se entregaron 15 soluciones habitacionales a 12 beneficiarios.

Los programas mencionados corresponden a la Ley de Descentralización Provincial.

Se tramitaron acompañantes de las siguientes Direcciones Provinciales: Discapacidad 4 acompañantes, Adultos Mayores 3 acompañantes y Niñez, Adolescencia y Familia 4 acompañantes.

En el marco del Programa Pro Huerta, el área social organizó charlas informativas, entrega de semillas de distintas temporadas, ponedoras y pollos camperos. Actividad que en nuestra localidad despierta mucho interés y participación.

Se implementaron los siguientes programas provinciales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social:

. Pro Vida de invierno:

Ayelén, Cumelén y Línea Joven, además de las escuelas deportivas antes mencionadas.

. Pro Vida de verano:

Colonia de vacaciones en la que se integraron 3 discapacitados con acompañante terapéutico. Viajó un contingente de 35 niños a la Base de Campamento de Pehuen-Có.

Se implementó por primera vez un taller en el marco de Línea Joven, en el que participaron 26 adolescentes entre los 14 y 17 años. Viajaron a la Base de Campamento de Pehuen-Có.

Cumelén.

Se llevó adelante el Programa Nutrir.

La localidad fue designada una de los dos Bases de Campamento Provincial.

Programa “Argentina contra el Hambre” fueron beneficiadas 68 familias con la Tarjeta Alimentar.

Se fortaleció la red de trabajo interdisciplinaria entre las áreas de acción social, salud, policial e instituciones educativas de nivel inicial, primarias y secundaria, para el abordaje de situaciones de niños y adolescentes en riesgo familiar y social.

Se trabaja permanentemente en conjunto con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia en los Programas de Residencia de Adolescentes (incluidos 4 adolescentes de la localidad) y en el Programa Familia de Contención 3 niños de la localidad (2 en Gral. Pico y uno en esta localidad).

Se adhirió a la nueva Ley Provincial N°3129 y Decreto Reglamentario N° 5106/19 sobre regulación de Residencias de Corta y Larga Estadía de Adultos Mayores. Este área realiza acciones de control y acompañamiento en forma permanente.

El equipo de Protección de Derechos, quienes viajan semanalmente a la localidad, abordan de manera conjunta distintas situaciones de vulnerabilidad de derechos.

Se colaboró con las instituciones del medio con subsidios otorgados por la Secretaría de Asuntos Municipales y aportes desde el municipio a través de servicios gratuitos.

AREA JUVENTUD

El Área de Juventud local participó de la Jornada Recreativo Por X más Derechos pintando un mural con el objetivo de promover los derechos de niñas, niños y adolescentes organizada por el Ministerio de Desarrollo Social junto al Municipio y la participación de varias instituciones. Asistieron las máximas autoridades de ese Ministerio.

Se entregaron Tarjeta Joven con beneficios de fotocopias a estudiantes que residen en Santa Rosa y Córdoba.

Se firmó convenio del Programa Conexión cuyo objetivo es ofrecer a todos los jóvenes de 18 a 30 años la realización de proyectos que serán la base para implementar y ejecutar actividades e iniciativas en sus localidades.

Jóvenes de nuestra localidad participaron del Tercer Foro Provincial de Participación Ciudadana Juvenil en la localidad de Uriburu.

Los jóvenes organizaron la tradicional llegada de Papá Noel, con entrega de juguetes para todos los pequeños.

A partir de la presente semana el Municipio brindará el servicio de posnets para el pago de impuestos provinciales (patentes, inmobiliarios, ingresos brutos y sellos) y municipales (impuestos, tasas municipales, guías de hacienda y cereales).

Para finalizar quiero agradecer al Equipo de Gestión y empleados municipales por su desempeño y compromiso en el trabajo, como así también a todos aquellos que colaboran desinteresadamente para llevar adelante este gobierno en beneficio de los ciudadanos».