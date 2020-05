Agustina García pide por depósitos sin restricción en el Banco de La Pampa

La diputada provincial del radicalismo, Agustina García, presentó un Proyecto de Resolución en el que solicitó al Poder Ejecutivo provincial que arbitre las medidas necesarias para que se acepten depósitos por ventanilla sin restricción de montos mínimos en las sucursales del Banco de La Pampa en aquellas localidades de la provincia que no posean cajeros automáticos para realizar depósitos de pesos en efectivo.

Mientras estén vigentes las medidas previstas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la legisladora plantea que los y las pampeanos de pueblos y localidades pequeñas puedan hacer depósitos por ventanilla del Banco de La Pampa sin restricción de montos mínimos.

“Si bien coincidimos en la necesidad de utilizar las sucursales bancarias solo para casos necesarios, es importante mencionar multiplicidad de casos donde los pampeanos y las pampeanas se ven privados de poder depositar importes menores a $60.000 por ventanilla y tampoco pudiéndolo hacer por cajeros automáticos, ya que en localidades, normalmente menores a 5.000 habitantes, son cajeros que no permiten el depósito directo ni por sobre, no pudiendo la sociedad cumplir con obligaciones económicas de débitos, créditos u obligaciones legales en su cuenta bancaria” señaló García.