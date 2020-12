Alvear: Bloque del Freveal informó gestión 2020 en el Concejo Deliberante

Los concejales del Bloque FREVEAL informaron a la comunidad los aspectos más relevantes de su gestión durante el presente año, detallando el tratamiento de ordenanzas y la revisión de las rendiciones de cuentas mensuales.

La situación de pandemia y el tratamiento de proyectos

Los cambios sociales y económicos generados por la pandemia del COVID-19, ha hecho de este 2020 un año muy atípico, que nos obligó a postergar algunas de las acciones planificadas para este año, y a atender a aquellas consideradas de prioridad, para hacer frente a la situación de emergencia social.

Como Bloque nos hemos puesto desde el inicio de la gestión, a disposición del Ejecutivo Municipal, para acompañar y aportar nuestras experiencias en pos de implementar acciones concretas que sean apropiadas a la situación y en beneficio de los vecinos.

Es importante aclarar que la función del Concejo Deliberante, y específicamente de cada bloque en particular, conlleva otros tiempos distintos al del Ejecutivo, ya que implica más estudio, análisis y definiciones que requieren de reunir variada información.

En este período ordinario se han sancionado 34 ordenanzas, en las cuales la postura del Bloque fue siempre debatir profundamente cada temática, a fin de buscar consensos y lograr la unanimidad.

De estas 34 ordenanzas, la gran mayoría corresponden a asuntos técnicos y administrativos propios de las funciones del Concejo, como lo son las ordenanzas: Tarifaria y Fiscal, el Presupuesto Económico-Financiero municipal, Régimen de Contrataciones, actualización de tasa del avión sanitario, regulación de los carros de comida y otorgamiento de carnets para manipulación de alimentos, sesiones de inmuebles y excepciones para subdividir inmuebles, e imposición de nombre a nuevas calles.

Otras ordenanzas responden a adhesiones a leyes nacionales y provinciales, que regulan diversas actividades económicas, sociales y productivas, como lo son: la Ley 3.092 (declara de interés el Turismo provincial y local), la Ley 3.222 (que regula futuros acuerdos entre Provincia y Municipios para anticipos

a cuenta de coparticipación), la Ley 3.196 (que regula los intereses resarcitorios de préstamos productivos), a la Ley Micaela, la Ley 3.129 (que regula las Residencias y Centros de Día para adultos mayores), y la Ley 2.083 (que regula la conservación del Patrimonio cultural). Entre estas ordenanzas hubo otras que adhirieron a programas provinciales, tales como: Soluciones Habitacionales Año 2020, Viviendas La Pampa, PRO.NA.COM (sobre tratamiento de vehículos en desuso y chatarra).

En relación al fomento de la actividad productiva local, se aprobaron por ordenanza cuatro créditos a emprendedores, aprobados previamente por el Consejo Productivo Local.

Respecto a la obra pública, se autorizaron mediante ordenanza, las contrataciones directas para la compra de dos tractores destinados a parquización, para la compra de cuatro bombas destinadas al sistema cloacal, y para la contratación de la COSERIA para la ejecución del alumbrado y senda peatonal del Acceso Centenario.

Como se mencionara al inicio, la pandemia y el establecimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, llevó a aunar esfuerzos para enfrentar la situación de emergencia social y económica. En este sentido, se elaboraron y aprobaron las siguientes ordenanzas: de creación del Fondo Solidario Municipal para la adquisición de insumos hospitalarios y alimentos, y de reducción de tasas y licencias comerciales a comercios más afectados por la situación.

Esto también llevó a adaptar el funcionamiento interno del Concejo Deliberante, por lo que en un principio se establecieron nuevas condiciones de trabajo mediante la aprobación de un proyecto de Resolución presentado por el Bloque, y posteriormente se adoptó el sistema de sesiones virtuales con la modificación del Reglamento interno.

Finalmente, se aprobó un proyecto de ordenanza, enviado por el Ejecutivo a fin de mejorar la situación económico y financiera del municipio, el cual creó el programa extraordinario de regularización de deudas.

En lo particular, nuestro Bloque tuvo siempre la intención de acompañar, desde un debate serio y profundo, cada propuesta del Ejecutivo, en pos de asistir la gestión durante la cuarentena.

Desde el Bloque presentamos al inicio del período ordinario, dos proyectos: uno de Resolución para adaptar el funcionamiento interno del Concejo acorde a la situación de pandemia, y otro de Ordenanza, denominado “Red de Asistencia Comunitaria”, que pretendía complementar y acompañar de una forma

más integral las acciones que estaba llevando a cabo el Ejecutivo conjuntamente con el Concejo, para atender las necesidades de familias vulnerables, principalmente en asistencia alimentaria. Este último proyecto no tuvo recepción por parte del Ejecutivo.

Luego del mes de julio, al finalizar el período de receso escolar, y con los resultados del desempeño de los estudiantes, presentamos un proyecto de ordenanza (Programa de Asistencia a la Conectividad) que tenía como objetivo generar un marco de apoyo a los estudiantes de primaria y secundaria, en principio, en la necesidad de acceso a Internet. Este proyecto fue ingresado, y se encuentra en cuarto intermedio.

Además de los proyectos presentados, y de los que continúan postergados, se presentaron al Ejecutivo varios pedidos de información, que estuvieron relacionados principalmente con las rendiciones de cuentas mensuales. El resto de los informes, refirieron a la incorporación de un nuevo automóvil al Municipio, a los beneficiarios del programa de “Soluciones Habitacionales”, a los adherentes al programa de “Regularización de Deudas”, y a la puesta en marcha del Horno Pirolítico, del cual se solicitó información de su estado, de la posibilidad de contaminación y del convenio firmado con General Pico.

Observación de Rendiciones mensuales

La función nuestra como concejales del Frente Vecinal, no solo se ajusta al tratamiento y aprobación de ordenanzas, sino también a la función de control de rendiciones mensuales, tal como lo expresa la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 45°. En el transcurso del período ordinario 2020, ingresaron para su revisión a partir del mes de junio, las rendiciones mensuales de enero a junio del 2020.

El trabajo de revisión y observación conlleva un tiempo prudencial, dado que requiere de un envío continuo de pedidos de informes al Ejecutivo, y de esperar las contestaciones de los mismos. Es por ello que los controles alcanzaron hasta el mes de junio, inclusive.

Del análisis y observación de las rendiciones mensuales, se detectaron varios hechos de compras que no cumplieron con las normas vigentes, es decir, no respetaron los montos y procedimientos que establece el “Régimen de Contrataciones” (ordenanza 002/2019).

Esto obligó a solicitar mayor información respaldatoria, y a falta de la misma, se tomó la decisión de no aprobar desde nuestro Bloque, los meses de enero, mayo y junio; meses donde aparecían las mencionadas irregularidades.

Cabe destacar, que el mes de enero fue aprobado por mayoría por el bloque oficialista, el mes de mayo se desaprobó por mayoría, y el mes de junio se desaprobó por unanimidad.

Por último, informamos que el Bloque, desde el 16 de noviembre no conforma más el Comité de Crisis, ya que no compartimos la forma en que el mismo se gestionó. Parte de los fundamentos fue el no ser convocados asiduamente, ni contar con la información pertinente de cada decisión tomada.

En resumen, nuestro desempeño apuntó siempre a lograr acuerdos indispensables, respondiendo en cada ocasión desde la coherencia y con fundamentos que emanan de la ley.

En lo referente al Departamento Ejecutivo, nuestra posición fue la de colaborar y aportar a la gestión desde otra

perspectiva. Ha sido un año distinto, difícil para muchos, por lo que seguiremos apostando a cuidarnos entre todos, y a trabajar por el bienestar de los alvearenses.