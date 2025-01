ANUARIO 2024/DESARROLLO SOCIAL y DDHH: respuestas por el “trabajo serio y profesional”

El ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez, consideró que el año 2024 “fue uno de los años más duros que recuerde, en cuanto al incremento de la demanda social, debido a las medidas económicas nacionales”. En este sentido aseguró que “desde el Gobierno provincial pudimos responder a la demanda de la sociedad pampeana”.

Álvarez argumentó que estas respuestas “fueron posibles merced al trabajo serio y profesional que se lleva adelante desde las distintas áreas de Desarrollo Social, y a la decisión política del gobernador Sergio Ziliotto de invertir en lo social”.

Políticas sociales frente al ajuste nacional

“Este año que termina fue particularmente duro por los programas sociales que nación dio de baja o desfinanció. Porque muchos de esos programas continuaron en La Pampa, activados por una clara política pública de atender a los sectores más vulnerables de la sociedad” señaló el funcionario provincial.

El ministro destacó el trabajo conjunto con los municipios, “frente a la dureza del ajuste propiciado por el Gobierno nacional, en La Pampa se reforzó la inversión de recursos destinados a cubrir el incremento de la demanda alimentaria. Ello a partir de los datos obtenidos a través de los programas PILQUEN y el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), así como de la atención directa provista desde la Subsecretaría de política Social a través de la Dirección General de Promoción Social y las distintas delegaciones dependientes de la Dirección General de Descentralización, cuya ubicación estratégica permite llegar a todos los puntos de nuestro territorio; y de aquella demanda que se recibe directamente en los municipios y Comisiones de Fomento, y que se canaliza o se traslada al Ministerio para articular la respuesta requerida.

Ampliación IVS

El IVS sumó, durante 2024, a las localidades de Victorica, 25 de Mayo, Jacinto Arauz, General Acha y Eduardo Castex. Sumadas a Santa Rosa, General Pico y Toay, donde comenzaron a realizarse las mediciones.

“Este índice tiene por objetivo contar con información que posibilite planificar, evaluar y monitorear las políticas públicas provinciales poniendo un énfasis especial en la inversión realizada en los programas alimentarios provinciales y el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE). Con las localidades sumadas en 2024, logramos hacer relevamientos en las localidades que suman el 70% de la población pampeana”, detalló el funcionario.

Promoción de la Economía Social

El ministro también se refirió al Desarrollo de la Economía Social,” a pesar de la retracción del Estado nacional en la promoción y apoyo para este sector tan importante de la economía nacional, pudimos realizar acciones para fortalecer el proceso para el desarrollo emprendedor. La clave fue planificar en el marco de la Mesa de Desarrollo Social, territorial y productivo, compuesta por referentes de diferentes ministerios del poder ejecutivo”, aseguró.

“Vamos a continuar con acciones tendientes a impulsar la formación, el acceso al financiamiento y el acompañamiento técnico, que es y será, el desafío de nuestras políticas públicas, en contexto local, regional y provincial para sostener el desarrollo económico y social para aportar a la calidad de vida de la población pampeana”.

Destacó la labor en programas como “Desarrollo de la Economía Social y el protagonismo de los municipios en el programa “Participación Comunitaria”, donde se pudo registrar el mayor número de proyectos de los últimos 10 años”.

Derechos Humanos

Durante la presente gestión, se sumó la Subsecretaría de Derechos Humanos a la estructura del Ministerio de Desarrollo Social.

Álvarez dijo que “Como Estado, reconocemos y afirmamos que todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana. Por eso, todas las políticas públicas que se llevan adelante están evaluadas desde esta mirada”.

“Trabajamos con el objetivo claro de que tenemos una amplitud de personas como objetivos de nuestras tareas y sus derechos son fundamentales al momento de planificar nuestras acciones”, añadió.

“Debemos tener en cuenta también que se continúan con las acciones reivindicativas de Memoria, Verdad y Justicia, en materia de Derechos Humanos”, concluyó.

Las juventudes son el presente

“Desde el Gobierno de La Pampa asumimos como compromiso con las juventudes pampeanas que las políticas públicas destinadas a esta franja de la sociedad se realizan bajo el concepto de que estamos trabajando en presente, con perspectiva de futuro. Pero siempre contemplando que hay una demanda que requiere respuestas ahora”, comentó el ministro.

En función de ello, detalló que “no encontramos llevando adelante acciones nuevas y en otros casos siempre buscando como agregar valor a las que ya se venían desarrollando”. En este sentido destacó lo hecho con la Tarjeta Joven, Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba, los Programas de Participación, I-Comex Game Jam, capacitaciones, talleres e intervenciones, desde las Subsecretaría de Juventud.

“Emprendimos acciones tendientes a al abordaje de problemáticas novedosas para juventudes y adolescencias, como el de la ciberludopatía, realizando encuentros regionales donde se trató el tema”.

Deporte social bandera de integración

Más adelante, expresó que el deporte social “sigue siendo una bandera de integración en La Pampa. atravesamos tiempos complejos, y acá hay un espacio en el que se identifica y participa toda la sociedad. Un ejemplo muy claro fue el torneo “Entre Barrios 2024”, cuya convocatoria fue una muestra de lo que se puede hacer desde el estado, cuando hay políticas públicas claras y sostenidas en el tiempo”.

“Estuvimos presentes en toda la Provincia, con diversas actividades, algunas en el marco competitivo, pero también uniendo a la población, complementando con actividades de género, asistencia a instituciones deportivas para que mejores su infraestructura y puedan continuar brindando el servicio inestimable que dan, promoviendo el sentido de intercambio entre distintas localidades y trabajando para que la justicia social sea una realidad a través del espíritu deportivo”.

Infancias en riesgo

“Tuvimos que profundizar e incrementar el presupuesto para atender y ocuparnos de los sectores más vulnerables, niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres víctimas de violencia. Todas estas áreas que dependen de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se han visto sumamente afectadas no sólo por el contexto y la crisis económica y social que padecemos, sino fundamentalmente por el vaciamiento y el desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional de las numerosas políticas públicas que desde hace años se venían desarrollando en forma conjunta”, dijo el funcionario, añadiendo que “el gobernador Ziliotto puso especial énfasis en que esta situación no afectara a la sociedad pampeana, y hacia allí apuntamos nuestras acciones”.

Concluyó manifestando que “no obstante, por la decisión política de nuestro Gobernador y a diferencia del Gobierno nacional que no tienen previstas erogaciones en estas áreas y ni siquiera presupuesto, el gobierno provincial aumentó significativamente el Presupuesto destinado a esta Subsecretaría, sabiendo que la situación crítica de estos sectores se va a profundizar y tenemos la obligación de dar las mejores y más eficaces respuestas posibles”.

“Sobre todo que particularmente en éste área el desfinanciamiento de programas fue total, entre ellos: Plan Nacional de Primera Infancia; Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente; Plan Federal de Capacitación Sobre Derechos. De niños, niñas y adolescentes (Ley Lucio 27709); Línea 102 (capacitaciones y lineamientos generales para todo el país); Clic Derechos (grooming, ley 27590); Mesas Nacionales de Prevención del Abuso Sexual Infantil; Programa de Prevención Socio comunitaria del Suicidio Adolescente e Infantil; Régimen de Reparación Económica para niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de femicidios; y Programa de Erradicación del Trabajo Infantil”.