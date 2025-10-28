Arrancan los Juegos Deportivos Pampeanos para personas mayores

Comienzan hoy por la tarde los Juegos Deportivos Pampeanos para personas mayores en Santa Rosa, con la participación de alrededor de 450 deportistas representando a las 10 zonas en las cuales está dividida la Provincia.

La competencia, reservada para personas mayores de 60 años, incluye los deportes bochas, a disputarse en el club Barrio Fitte; tenis de mesa, en la calle Tulipanes 65; tejo, en el club San Martín, newcom, en el complejo Deportivo Butaló; ajedrez, tejido, sapo, juegos de cartas y carrera de orientación en el club Médanos Verdes.

La acreditación se realizará este martes por la mañana en el Albergue Provincial; y desde la 14 iniciarán las competencias.

Se pone en juego la Copa Challenger, sumando los Juegos Deportivos Sub 14, Sub 16, PCD y Personas Mayores.