Balance positivo del Pro Vida 2024

Al cierre de la edición 2024 de las actividades del Plan Pro-Vida de Verano, “Construyendo Puentes”, desde el Gobierno provincial realizaron un análisis positivo del trabajo realizado en forma conjunta entre la administración central de la Provincia y los municipios.

“Podemos decir, con mucho orgullo, que el Plan Pro-Vida 2024 se desarrolló con normalidad en todas las localidades de La Pampa. Los programas que lo componen fueron llevados adelante con mucha responsabilidad y eficiencia, con el sello de inclusión, equidad social y territorial, e integración de la familia pampeana a estas acciones”, señaló el ministro de Desarrollo Social y DDHH, Diego Álvarez.

El funcionario destacó a la Agencia Provincial de Noticias que “hubo más de 80 colonias de vacaciones funcionando. En varias localidades como única oferta para toda la comunidad. Treinta y un años llevando adelante este Plan hablan de que aquí tenemos una política de estado, y la confianza de la familia pampeana, que todos los años nos siguen eligiendo, dan cuenta de eso”.

Marcelo Gutiérrez, presidente de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida, evaluó que “tuvimos una buena cantidad de chicas y chicos participando todos los días de esta colonia de verano, fue una actividad que pudimos realizar gracias al apoyo y el aporte del gobierno de la Provincia. Tuvimos mucha juventud trabajando en el Pro-Vida entre la responsable de la colonia, profesores y líderes, es muy importante darle participación a la juventud y que tengan una fuente laboral”.

Nuevos grupos poblacionales

La subsecrtaria de Planificación y Evaluación, Laura Ramborger, detalló que la cantidad de participantes de las propuestas del Plan fue similar a la del año pasado, “fuimos de 17.618 a 17.691 personas que se sumaron a nuestra propuesta. Se mantiene, con leve alza, la cantidad lograda desde el final de la pandemia de COVID-19”.

Resaltó el aumento de nuevos grupos poblacionales que se integran al Pro-Vida, “notamos un crecimiento exponencial luego de la pandemia. Adultos de 30 años en adelante demandaron y se sumaron a las actividades de las localidades. Hablamos de una franja poblacional que no está en el Cumelén, pero tampoco como adolescentes. Se generan actividades nuevas, en trabajo articulado con las comunas”.

También que, en la mayoría de las municipalidades, durante el verano, dan lugar a estudiantes universitarios de sus localidades, para desempeñarse en el Plan Pro Vida. No solamente estudiantes de Educación Física, hay de otras carreras también, como Odontología, Medicina y otras. Es gente joven que en las vacaciones se ofrece para desempeñar estas tareas. “Lo más llamativo es que todas y todos son personas que ya tuvieron experiencia Pro-Vida en su niñez o adolescencia, por lo tanto se nota que fue muy positiva y ahora participan desde otro lugar. También está la esperanza de que, a través de estas experiencias y compromisos, una vez recibidos, vuelvan a sus pueblos”, añadió Ramborger.



Intendentes satisfechos con acompañamiento provincial

El intendente municipal de La Humada, Marcelo Borgna, manifestó que “Fue muy importante para nosotros el acompañamiento del Gobierno provincial porque estamos comenzando nuestra gestión municipal”.

Luis Giacomino, intendente de Vértiz, dijo que “para un municipio chico, con los tiempos que se avecinan, uno no sabe cómo se van a desenvolver ciertas cuestiones. Pero tenemos una mirada del Gobernador donde el principal motivo de preocupación es el sustento que puedan tener las familias, con un fuerte aumento de los fondos que hubo este año en Nutrir, como para las colonias, estamos cubiertos”.



Aumento en partidas del programa Nutrir

Ante el contexto económico nacional, y ante las dificultades económicas para la población, este año, el gobierno provincial resolvió un incremento del 150% de las partidas destinadas al programa Nutrir Verano, con una inversión de $164.470.910.

“Los refuerzos en las partidas para este verano fueron muy importantes, frente a la disparada en los precios de alimentos que se dio en todo el país. La variedad, cantidad y calidad permitieron que se hiciera un primer refrigerio y almuerzo, o dos refrigerios. Se pudo pensar y trabajar con las características que le daba cada localidad”, detalló el ministro Álvarez.

También se resaltó el trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, a través de la dirección de Epidemiología. “se trabaja en la calidad del agua de las piletas, pero también en cuestiones bromatológicas y sanitarias. Ellos diseñan un plan para cada pileta que controlan. Garantizan la calidad de los natatorios con una profesionalidad importante”, comentó Laura Ramborger.

Finalmente, añadieron que los centros Cumelén trabajaron en los mismos predios de las colonias de vacaciones. “La mayoría hace pileta. Es para destacar, porque se fueron incorporando las personas mayores a las actividades de piletas, normalmente a contraturno de los chicos de la colonia, y practican actividades acuáticas. Rompieron esa cuestión cultural de que ponerse una maya y nadar no era para personas mayores”, concluyó la funcionaria provincial.