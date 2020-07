Barton: “No hay espacio para rivalidades ni competencias”

“No hay espacio para rivalidades ni competencias. Hoy no tenemos enemigos externos pero sí muchos problemas a resolver. Ese es el desafío de nuestra época”, dijo el intendente municipal Juan Cruz Barton, entre otras expresiones, en el marco de la celebración por el Día de la Independencia, llevada a cabo esta mañana en nuestra localidad. “Podemos discutir nuestras ideas y defender nuestras opiniones pero el camino que se extiende delante de nosotros tiene que encontrarnos juntos”, agregó.

El acto, que tuvo como organizador al Instituto Nuestra Señora de Luján, contó con la iniciativa de la Dirección de Cultura municipal desde donde se convocó a distintos trabajadores locales para transportar la bandera nacional desde el salón cultural ‘Vieja Usina’ hasta el mástil céntrico. Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Paula Carabajal, docente del establecimiento educativo mencionado.

Intendente

Al hacer uso de la palabra, el intendente Barton indicó lo siguiente:

“¿Qué es Independencia? Independencia es sinónimo de libertad, autonomía, responsabilidad. Para nosotros esto significa haber recibido un legado que nos compromete, que tiene mucho de don para nosotros, pero también se convierte en una tarea a realizar. Por eso no se trata de derechos sino de obligaciones.

Hoy no tenemos enemigos externos pero sí muchos problemas a resolver. Ese es el desafío de nuestra época. No hay espacio para rivalidades ni competencias. Podemos discutir nuestras ideas y defender nuestras opiniones pero el camino que se extiende delante de nosotros tiene que encontrarnos juntos.

Toda política que pretenda participar en la configuración del futuro debe tener una visión. Nuestra visión contempla el respeto de los derechos humanos, la conservación de la paz, la mitigación de la pobreza, la atenuación de las desigualdades, la revalorización de las manifestaciones artísticas culturales y la protección de los recursos naturales; entre muchas otras cosas.

Gobernamos para todos y cada uno de los alvearenses, con acierto o errores, vamos transitando este año tan duro, difícil e inesperado, por eso creemos que el momento de hacer es ahora. Necesitamos unir nuestros esfuerzos, tenemos todo para alcanzar el futuro que soñamos”, subrayó. (Foto: https://intendentealvear.gob.ar/)