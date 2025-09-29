Becas “Impulsar Futuro”: el 1 de octubre comienzan las preinscripciones

Luego de la presentación oficial realizada la semana pasada por parte del gobernador, Sergio Ziliotto, el Ministerio de Educación dará inicio a la preinscripción al programa destinado a jóvenes que continúen sus estudios superiores en la Provincia, en áreas estratégicas que promueven el crecimiento educativo, social y productivo de La Pampa.

Cabe destacar que el monto mensual de la beca será, desde febrero de 2026, de $300.000 (valor actualizable con salarios estatales).

Período de preinscripciones e inscripciones definitivas

Las preinscripciones se llevarán a cabo entre los días 1 y 31 de octubre inclusive del corriente año, a través de un formulario digital disponible en: https://educacion.lapampa.edu.ar/estudiantes-y-familias/becas-impulsar-futuro .

Las inscripciones definitivas se desarrollarán entre los días 5 y 31 de diciembre de 2025, mediante el sistema informático “Voz por Vos” https://vozporvos.lapampa.edu.ar/ . Requisitos

1.- Haber cursado la totalidad del Ciclo Orientado en instituciones educativas en la provincia de La Pampa.

2.- No adeudar espacios curriculares al 31 de diciembre del año de egreso.

3.- Haber finalizado sus estudios secundarios en el año inmediato anterior al del inicio de sus estudios superiores.

4.- No ser beneficiario de beca, préstamo o similar, otorgado por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o por persona privada.

5.- Estar inscripto como alumno en una carrera incluida en el Programa.

6.- No tener el grupo familiar la titularidad registral de más de un (1) inmueble.

7.- Tener el grupo familiar ingresos inferiores a seis (6) salarios mínimo vital y móvil. No se considerará como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

8.- Completar, con carácter de declaración jurada, el formulario de inscripción y acompañar la documentación requerida en el plazo que la convocatoria prevea.

Carreras incluidas en el Programa (públicas y presenciales en La Pampa)

– Profesorado en Geografía (Universidad Nacional de La Pampa)

– Profesorado en Historia (Universidad Nacional de La Pampa)

– Profesorado en Letras (Universidad Nacional de La Pampa)

– Profesorado en Inglés (Universidad Nacional de La Pampa)

– Profesorado de Matemática (Universidad Nacional de La Pampa)

– Profesorado en Física (Universidad Nacional de La Pampa)

– Profesorado en Química (Universidad Nacional de La Pampa)

– Profesorado de Artes en Música (Ministerio de Educación)

– Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables (Ministerio de Educación)

– Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software (Ministerio de Educación)

– Ingeniería Agronómica (Universidad Nacional de La Pampa)

– Medicina Veterinaria (Universidad Nacional de La Pampa)

– Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios (Universidad Nacional de La Pampa)

– Ingeniería Electromecánica (Universidad Nacional de La Pampa)

– Ingeniería Industrial (Universidad Nacional de La Pampa)

– Ingeniería en Sistemas (Universidad Nacional de La Pampa)

– Medicina (Universidad Nacional de La Pampa)

– Licenciatura en Administración con orientación en Emprendedurismo (Universidad Nacional de La Pampa).



– Ingenieria en Recursos Naturales y Medio Ambiente» de la UNLPamDe interés

Para obtener mayor información respecto al Programa, como los criterios de evaluación por parte de la autoridad de aplicación en función de las solicitudes recibidas y los requisitos de renovación de la beca, entre otros puntos, las familias pueden ingresar al sitio web del Ministerio de Educación de La Pampa: https://educacion.lapampa.edu.ar/estudiantes-y-familias/becas-impulsar-futuro . Además, se recibirán consultas a través de los siguientes medios de contacto:

2954 – 453444/5 Interno 147

becas.fortalecimientoeducativo@lapampa.edu.ar

O’higgins Nº 660 – Santa Rosa, La Pampa.

2954 – 439786

departamento.becas@lapampa.edu.ar

Alem Nº 251 – Santa Rosa, La Pampa.