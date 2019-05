Boca vs. Rosario Central, por el título de la Supercopa Argentina

Desde las 21.10, el «Xeneize» y el «Canalla» se encontrarán en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para dirimir el torneo que une al vencedor de la Superliga ante el dueño de la Copa Argentina

De las seis veces que la Supercopa Argentina estuvo en disputa sobre la mesa, Boca pudo haberla ganado en tres ocasiones. El trofeo, sin embargo, brilla por su ausencia en La Ribera y eso lo transformó en una verdadera obsesión que hoy podría saldarse: jugará su cuarta final ante Rosario Central.

Desde las 21.10, el «Xeneize» y el «Canalla» se toparán en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para disputar el torneo que une al campeón de la última Superliga ante el propietario de la edición 2019 de la Copa Argentina. El duelo será transmitido en directo por TNT Sports y Fox Sports Premium.

El equipo de Gustavo Alfaro tiene una verdadera deuda pendiente con este título que se comenzó a disputar hace siete años: perdió en 2012 por penales ante Arsenal, fue goleado 4-0 por San Lorenzo en el 2015 y cayó derrotado en la edición pasada por River en la primera «superfinal» que disputaron.

Tanto Central como Boca intentarán meterse en el exclusivo lote de campeones de este título que cuenta con Arsenal, Huracán, Lanús, River, San Lorenzo y Vélez como invitados vip con una copa por club.

En Boca las cosas parecen estar claras para el duelo: Mauro Zárate le ganó la pulseada a Carlos Tevez y será de la partida en Mendoza. El delantero de 32 años afrontará su 16° encuentro como titular y cuenta sobre sus espaldas con 9 goles y 5 asistencias que lo respaldan.

El resto del equipo será el mismo que empató 2-2 ante Deportes Tolima por la Copa Libertadores con Sebastián Villa en el tridente ofensivo junto con Emanuel Reynoso.

Diego Cocca anunció que Central no va a «ceder el protagonismo», pero el planteo inicial que utilizaría sería compuesto por una línea de cinco en el fondo con Nahuel Molina y Alfonso Parot por las bandas. En el ataque Claudio Riaño le ganaría la pulseada a Ferando Zampedri para ser la única referencia de ataque de la alineación.

Mientras el «Xeneize» sostiene el rendimiento desde hace varios meses a pesar de los cambios de entrenadores, en Rosario las cosas no están en su mejor momento: Edgardo Bauza, el técnico campeón, ya no está al mando y el equipo comenzará la próxima temporada del fútbol local peleando por no descender. Tras ser subcampeón de la Copa Argentina durante tres años seguidos, los rosarinos alzaron el trofeo y celebraron un título por primera vez en 23 años de sequía.

El árbitro será Fernando Rapallini, quien ya estuvo al frente de la definición de la final que Vélez le ganó a Arsenal en 2013.

PROBABLES FORMACIONES

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Iván Marcone, Nahitan Nandez; Sebastián Villa, Mauro Zárate, Emanuel Reynoso; y Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Facundo Almada, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri, Alfonso Parot; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo, Leonardo Gil; Maximiliano Lovera y Claudio Riaño. DT: Diego Cocca.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

Árbitro: Fernando Rapallini

Hora: 21.10

Televisación: TNT Sports y Fox Sports Premium

Fuente: Telam