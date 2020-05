Caminera de Trebolares: Barton, Bogarín y Alonso en reunión con el ministro Di Nápoli

Por indicaciones del gobernador Ziliotto, el ministro el ministro de Seguridad de La Pampa Horacio di Nápoli visita el puesto caminero de Trebolares, donde se reunirá en el mediodía de hoy con los jefes comunales de Intendente Alvear (Juan Cruz Barton), Agustoni (Federico Bogarín), General Pico (Fernanda Alonso), intendente de Rivadavia (Javier Reynoso) y la delegada de González Moreno (Patricia Bascal), para dialogar respecto a dicho corte y analizar una posible solución para los trabajadores que se trasladan a diario de una localidad a otra.

“La idea es ver cuál es la situación, el corte ya está impuesto. De todas formas seguramente y en función de lo que charlamos, van a hacer alguna propuesta que llevaré al señor gobernador y veremos cómo seguir”, agregó el ministro.

En el lugar existe un buen estatus sanitario, “en función de ello la idea es no impedir el trabajo diario de la gente”.

Horacio di Nápoli también se refirió al cierre de algunos puestos camineros con el objetivo de mejorar los controles de ingreso y egreso y así resguardar la salud de los pampeanos, resaltando que hay provincias que solo tienen dos o tres puestos. El ministro consideró que la reducción no evitará la posibilidad de algún contagio, “lo que se intenta es preservar la salud de la gente de La Pampa lo mejor posible. Estamos trabajando muy al límite con todo, con personal policial fundamentalmente que es hoy el que está poniendo la cara e impidiendo el paso de la gente que no anda como corresponde en La Pampa”.