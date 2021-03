Tras agradecer a los asistentes al acto desarrollado anoche en las instalaciones de la Vieja Usina, como así también a los autoconvocados que se manifestaron en las adyacencias del recinto, el intendente Juan Cruz Barton, ya por fuera del mensaje protocolar, volvió a referirse sobre el caso de la aplicación de una dosis de la vacuna que le fue suministrada en el Hospital Reumann Enz, hecho que tuvo amplia repercusión en medios provinciales y hasta nacionales.

El jefe comunal dijo: “seguramente todos los que han seguido el discurso quieren escuchar acerca de mi vacunación, expresó en primer lugar. “Decidí hacerlo de manera informal, pido perdón por esto”, subrayó, para continuar con: “las explicaciones públicas ya las hice días atrás, pero hay gente y medios que todavía quieren saber, pero lo voy a hacer hablandote a vos mamá, (presente en el fondo de la sala). A vos que tanto llorás y sufrís todos los días por tanto hostigamiento, que llorás y sufrís todos los días por mi estado de salud”.

“Vos sabés, que hay gente que no recuerda que hace dos años casi me perdiste, que juega con dos infartos y una muerte súbita, ni idea tengo lo que es. Hay gente que no vio o no se dio cuenta que el año pasado trabajamos incansablemente sin importarnos el virus. Todavía hay gente que pretende suspenderme de mis funciones por algunos días. Todavía hay algún impresentable, innombrable, que quiere destituirme del cargo por redes sociales”, indicó.

“Por eso me acordé de nuestro almuerzo del domingo pasado, me dijiste una frase que me dijiste toda la vida: ‘Juan con la verdad a todos lados’. Esta es mi verdad. Estoy debidamente anotado y luego debidamente vacunado en el hospítal de mi pueblo por un llamado de Salud Pública de la provincia de La Pampa”, dijo para finalizar.