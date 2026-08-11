Conhello: el Gobierno provincial acompañó a familias con créditos para mejorar sus viviendas

A través del Programa Rucalhue, seis familias de la localidad accedieron a créditos destinados a realizar mejoras en sus hogares. La entrega estuvo encabezada por el ministro Diego Álvarez, junto al intendente Pablo Cervellini y la directora general de Promoción Social, Virginia Pessana.

El Gobierno de La Pampa continúa acompañando a las familias pampeanas con herramientas que contribuyen a mejorar sus condiciones habitacionales. En la localidad norteña se llevó adelante una nueva entrega de este programa, en articulación con el municipio, luego de que los beneficiarios cumplieran con los requisitos establecidos para acceder a los créditos.

Durante la actividad, el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, destacó la importancia de sostener este tipo de políticas en un contexto económico complejo. “Estamos atravesando un momento muy complicado, no solamente en la Nación, sino también en la Provincia y en los municipios. Al igual que ustedes, cada vez la vida es más cara, cada vez las cosas nos cuestan más y cada vez tenemos menos para poder resolver”, señaló.

En ese contexto, el ministro remarcó la decisión del Gobierno provincial de continuar acompañando a las comunidades y brindando respuestas concretas en todo el territorio. “Sin embargo, estamos acá para poder acompañar. Eso no quiere decir que no podamos seguir avanzando y seguir trayendo respuestas a cada una de las localidades. Es un poco lo que nos pide el Gobernador: poder estar cerca”, afirmó.

Cervellini, por su parte, agradeció el acompañamiento de este Ministerio que nuevamente brinda respuestas a las familias y sus problemáticas habitacionales.