“Corredor 188” : se viene la Media Maratón realiquense para alentar el turismo regional

El próximo 2 de noviembre Realicó será escenario de la Media Maratón Corredor 188, una prueba que propone recorrer 7, 14 y 21 kilómetros y que busca, además de la competencia deportiva, visibilizar el turismo en la región.

Desde la organización destacaron que el evento funcionará como motor de desarrollo local, poniendo en relieve los atractivos naturales, culturales y gastronómicos de la zona y fortaleciendo la conectividad entre provincias vecinas. Con la meta de atraer visitantes y promocionar destinos cercanos, la prueba promete convertir al área en un punto de encuentro para corredores, familias y amantes del turismo activo, al tiempo que se consolida como una plataforma para fomentar la cooperación interprovincial y la difusión de rutas y servicios regionales.

La presentación del evento se desarrolló esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área, Saúl Echeveste; la directora de Desarrollo de la Oferta Turística, Florencia Stefanazzi; el director de Deportes de Realicó, Gastón Achaval; la presidenta de la Comisión de Fomento de Maisonnave, Rodecia Bernelli y el coordinador del evento, Daniel Mingroni.



Echeveste agradeció a las localidades que conforman la Ruta Nacional 188. “Tenemos la felicidad de anunciar un evento deportivo que nos permitirá interactuar con cada una de las ocho localidades que integran la Ruta 188. Si bien va a tener sede en Realicó como pueblo de cabecera, será una linda oportunidad, algo que mostramos a la largo de nuestra gestión, que a través del deporte podemos promocionar muchos destinos turísticos. Además, nos permite poder trabajar en conjunto con las provincias aledañas, como San Luis, Córdoba y Buenos Aires. Que no sea solo un evento de La Pampa sino interprovincial”, afirmó.



En tanto, Achaval indicó que “es un desafío importante para la localidad. Venimos trabajando entre todas las áreas de la Municipalidad, desde el anteaño pasado comenzamos con este tipo de eventos, viene creciendo en la zona, nos animamos a este desafío. Pensamos en el recorrido y será céntrico, con la posibilidad de mostrar la localidad. Queremos mostrar lo que ofrece nuestra Provincia”, contó.



Mientras que Mingroni dio más detalles técnicos de lo que será la competencia. “Agradecemos el acompañamiento del Gobierno provincial para que se visibilice ese Corredor de la Ruta 188 que para será importante para la zona. La gente de Realicó ya dio muestras del trabajo que hacen, muy prolijo, es el lugar indicado y necesitan una Mediamaraton como tienen las grandes ciudades”.

“En esta oportunidad planteamos un circuito de 7 kilómetros, donde habrá distancia de 7K, 14K y 21K, será un circuito céntrico, bien delimitado, se pasa por la plaza, esta todo asfaltado, con los puestos de hidratación y control para los atletas. La inscripción se abrirán la próxima semana y tendrán un costo de $25.000, con la entrega de una remera y el kit del corredor, con medallón finisher. En la premiación por categorías se incorporará a los tres mejores locales, damas y caballeros, en las tres distancias. Es un incentivo para la población local”, reveló.