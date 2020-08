Covid-19: 79 casos recuperados y 20 muestras negativas

El Gobierno de la Provincia de La Pampa, a través del Ministerio de Salud, informa que 20 muestras analizadas en el laboratorio Central de la Dirección de Epidemiología y en el laboratorio del Hospital Gobernador Centeno resultaron negativas para Covid-19.En La Pampa desde el inicio de la pandemia se registran un total 177 casos positivos para Covid-19. De ellos, solo uno se confirmó por nexo clínico-epidemiológico*, ya que la persona sin factores de riesgo convive con un caso confirmado. Del total de los casos confirmados se han recuperado 79, quedando 98 activos.

Estos últimos están distribuidas de la siguiente manera: 33 en la ciudad de Santa Rosa, 4 en General Acha, 23 en Catriló, 22 en General Pico, 6 en Macachín, 3 en Embajador Martini, 1 en Santa Isabel, 2 en Toay, 1 Guatraché, 1 en Alta Italia y 2 de La Adela.

Los contactos estrechos de los casos confirmados se encuentran cumpliendo aislamiento estricto y siendo monitoreados por personal de Salud.

Al día de la fecha se encuentran internadas un total de 9 personas confirmadas para COVID-19. En General Pico 4 personas en el Hospital Gobernador Centeno, de las cuales 3 permanecen con estado moderado y 1 persona en estado grave. En el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria de la ciudad de Santa Rosa se encuentran internadas 5 personas, de las cuales 3 están con estado moderado y 2 continúan en estado grave en terapia intensiva.



*Caso confirmado puede ser por laboratorio (rtPCR) o por criterio clínico-epidemiológico. En este último se considera todo contacto estrecho conviviente con un caso de Covid-19 confirmado por laboratorio, que cumpla con la definición de caso sospechoso vigente, en áreas con transmisión comunitaria.



Medidas y recomendaciones

Si bien desde el Gobierno Provincial se flexibilizó la actividad económica se debe considerar que este nuevo virus ha estado circulando en algunas localidades de nuestra provincia, motivo por el cual debemos reforzar y ser conscientes que el cuidado de cada uno hace al bien de la comunidad. Esta es la única herramienta con la que se cuenta actualmente para poder sostener esta nueva normalidad.

Las reuniones familiares y sociales no están permitidas bajo ningún concepto. La responsabilidad individual y social son claves para hacer frente a este nuevo coronavirus.



Las recomendaciones para el control de la enfermedad:



• Mantener el distanciamiento social de 2 metros

• Higienizarse frecuentemente las manos (agua y jabón o alcohol en gel)

• Usar cubrebocanariz cada vez que salga de su casa

• No compartir mate ni otros utensilios

• Saludarse evitando el contacto físico

• Toser y estornudar con el pliegue del codo

• Usar pañuelos descartables

• Si presenta síntomas compatibles con la enfermedad: dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, alteración del gusto o del olfato llamar a su médico de cabecera o centro de salud de referencia para coordinar la atención.

• Frente a síntomas, aunque sean leves, no concurrir a su trabajo y evitar contacto con otras personas.