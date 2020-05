COVID-19: La Pampa inicia la “búsqueda activa” del virus

El gobernador Sergio Ziliotto anunció que la provincia comienza un programa activo de detección del virus por población y grupos de riesgo. “Vamos a buscar el virus sin estigmatizar”, afirmó al tiempo que sostuvo que la acción permitirá “tener un panorama más certero respecto de la situación epidemiológica de La Pampa”. También informo que a partir de mañana 23 de mayo se habilita la realización de actividad física en espacios abiertos, la asistencia a espacios de culto y la apertura y acceso a cementerios, además de otras dos actividades puntuales. Comunicó además que desde el 26 de mayo solo se podrá ingresar a La Pampa a través de diez puestos camineros. El anuncio se hizo hoy en rueda de prensa, junto al vicegobernador Mariano Fernández y los ministros de Salud y Seguridad, Mario Kohan y Horacio Di Napoli. Durante la misma también se informó la habilitación de la actividad en aeroclubes y escuelas de vuelo, además de las vinculadas al mantenimiento, fabricación de repuestos y prestación de servicios de material rodante ferroviario, embarcaciones, buques y aeronaves.

La decisión, avalada por el Comité de Crisis provincial y autorizada expresamente por el Gobierno Nacional, prevé la aplicación de protocolos epidemiológicos y sanitarios elaborados específicamente para cada uno de ellos, cuyo cumplimiento es esencial para evitar la propagación del virus en el territorio y conservar el buen estatus sanitario que hoy tiene La Pampa.

Detección activa del virus

Ziliotto reveló que la provincia comienza un programa activo de detección del virus. En este marco se hará hincapié en grupos de riesgo específico y adultos mayores, entre otros. La detección activa se iniciará en General Campos, donde existe un alto porcentaje que personas que por su condición de camioneros salen y entran habitualmente de la provincia.

El mandatario enfatizó que el equipo de salud se abocará a la tarea de “buscar el virus sin estigmatizar” y consideró que la acción permitirá “tener un panorama más certero respecto de la situación epidemiológica de La Pampa”.

Menos accesos a la provincia

En cuanto a que el ingreso a la provincia pueda realizarse únicamente por los diez puestos camineros determinados, el decreto sostiene que la medida resulta “razonable y proporcionada” en relación a la amenaza que implica el virus del COVID-19.

Cabe menciona que la entrada la provincia seguirá rigiéndose por los protocolos establecidos y requerirá de las autorizaciones nacionales y/o provinciales, sin las cuales será imposible el acceso.

Protocolo para actividades físicas

Podrán realizarse únicamente de lunes a domingo de 8 a 18 horas. Trote, patín y ciclismo se desarrollarán en espacios abiertos y ventilados y de baja circulación vehicular, las caminatas deberán ser en espacios abiertos.

Para la realización de estas actividades no se permite el traslado en transporte automotor privado o público y se establece que quienes las estén practicando en ningún momento se podrán detener en la vía pública.

No se podrán realizar actividades grupales, especialmente en pelotones en ciclismo y tampoco podrán realizarse en espacios cerrados, gimnasios cerrados, gimnasios urbanos a cielo abierto o al aire libre, canchas o escenarios deportivos.

Se debe respetar el distanciamiento social acorde a la actividad a realizar: caminata, 5 metros; trotes, 10 metros; ciclismo y patín, 20 metros. Solo en el caso de las caminatas se exige el cubre bocas y no se aconseja el uso de máscaras de entrenamiento de hipoxia.

En relación a la vestimenta se recomienda utilizar en todo momento ropa de fácil lavado y secado, y se aconseja al regreso de la actividad ingresar al domicilio por la puerta de menor circulación y retirarse la ropa en el baño o lavadero. Guardarla en bolsa hasta el momento del lavado. Lavar la ropa con el jabón habitual y con agua a temperatura entre 40º y 60ºC.

Tienen prohibido realizar actividades físicas quienes presenten síntomas de manera aguda tales como: dificultad respiratoria, fiebre, tos, dolor muscular, dolor de garganta, rinorrea (secreción acuosa o mucosa de los orificios nasales), diarrea, alteración del olfato o del gusto.

La prohibición se extiende a quienes hayan viajado a lugares de circulación viral activa fuera de la Provincia, tanto en el país como en el exterior, y a quienes hayan estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID19 en los últimos 14 días y no tengan el alta sanitaria de esta situación.

Actividades que se sumaron:

– Actividad física en espacios abiertos (caminata, trote, patín y ciclismo)

– Apertura y acceso a cementerios.

– Asistencia a iglesias, templos y demás lugares de culto.

-Mantenimiento y reparación de material rodante ferroviario, embarcaciones, buques y aeronaves, fabricación y provisión de insumos y repuestos indispensables para la prestación de los servicio antes mencionados.

-Actividad de aeroclubes y escuelas de vuelo.

Puestos camineros de acceso:

– Santa Isabel (Ruta Nacional N° 143 – km. 252)

– Colonia 25 de Mayo (Ruta Nacional 151 – 152 – Puente Dique)

– La Adela (Ruta Provincial N° 22 – km. 854)

– Jacinto Arauz (Ruta Nacional N° 35 – km. 125)

– Rolón (Ruta Provincial N° 18 – km. 1)

– Catriló (Ruta Nacional N° 35 – km. 522)

– Fortín Pampa (Ruta Nacional N° 188 – km. 400)

– Realicó (Ruta Nacional N° 35 – km. 505)

– Chamaicó (Ruta Nacional N° 188 – km. 539)

– Casa de Piedra (Ruta Nacional Nº 152 – 298)