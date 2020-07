Deportes: evalúan la aplicación de protocolos

El Gobierno provincial dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social controle el cumplimiento de las pautas establecidas para permitir prácticas deportivas sin descuidar la actuación contra el COVID-19. Con tal motivo, autoridades de la Subsecretaría de Deportes recorrieron la provincia en las últimas semanas constatando la aplicación de las medidas preventivas y evacuando dudas que pudieran surgir. Se visitaron 80 localidades y se observaron 200 instituciones, clubes, gimnasios, predios, espacios verdes, natatorios, etc., con un recorrido de casi 10.000 kilómetros.

El análisis se dividió en dos ejes: lo que sucedía en instalaciones –clubes, gimnasios, SUM, natatorios- , esto con un control desde el lugar y lo que pasaba con el cumplimiento de los Protocolos según la visión de los referentes locales.

En ambos se puntuaron distintos ítems, algunos comunes (uso de tapabocas, distanciamiento social, medidas de higiene) otros particulares (trazabilidad en las instituciones, para tener datos rápidos ante alguna posible intervención, por ejemplo).

La puntuación fue de 1 a 10 donde desde 1 a 6 no se cumplían los objetivos el puntaje 7 era una calificación regular y desde el 8 al 10 estaban desde los objetivos cumplidos hasta la excelencia.

La apreciación numérica se consideró una foto del momento pero también fue alimentada por la experiencia y conocimiento de los referentes evaluadores.

Los resultados fueron promedios de 8,49 en instituciones observadas por personal de la Subsecretaría de Deportes y de 8,51 según la visión del referente local en cuanto lo que sucedía con respecto al cumplimiento de los siete protocolos diseñados para el global deportivo.

Múltiples objetivos

La medida tiene distintos objetivos. El principal tiene que ver con el cuidado de la salud de los pampeanos, pero no es el único sino que además se produce movilidad económica a partir de la actividad de los clubes, canchas de paddle, gimnasios y demás espacios vinculados al deporte.

Cabe recordar que las restricciones impuestas por la pandemia obligaron a que durante algunos meses las entidades estuvieran cerradas.

En ese lapso, el Gobierno auxilió económicamente con subsidios y medidas para que se mantuvieran firmes hasta que el status epidemiológico permitiera el regreso de sus actividades, etapa en la que se encuentran ahora. De la aplicación de los cuidados enumerados en los Protocolos dependerá que el status epidemiológico se mantenga o mejore y con ello que se avance en dirección a la “normalidad”.

Pero hay otro aspecto a tener en cuenta: los clubes, además de la contención social que brindan, son formadores. En este sentido, la correcta aplicación de los protocolos permitirá que los deportistas vayan incorporando hábitos preventivos que posteriormente apliquen en su vida diaria.

Cómo sigue

Los controles continuarán en los próximos meses: Con los datos que arrojaron estas primeras visitas se confeccionarán informes que se trasladarán a los municipios para que mejoren los detalles necesarios.

Se prevé también que se instrumenten contactos periódicos entre las municipalidades y el Gobierno Provincial para realizar un seguimiento pormenorizado de esa evolución.