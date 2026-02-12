Desbaratan estructura de venta de drogas en Realicó

Personal del Área de Coordinación Operativa de Lucha Contra el Narcotráfico (A.C.O.L.N.), a través de la División Toxicomanía de la Unidad Regional II con asiento en General Pico, concretó un amplio procedimiento que permitió desarticular una organización dedicada a la venta y distribución de estupefacientes en la localidad de Realicó.

La investigación se inició en agosto de 2025, con intervención del Juzgado Federal de La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, a partir de tareas de inteligencia vinculadas al comercio ilegal de drogas en la zona norte de la Provincia. Como resultado de ese trabajo en octubre de ese mismo año se logró identificar a la principal investigada, una mujer mayor de edad, que fue controlada cuando ingresaba a La Pampa desde Córdoba transportando en su vehículo particular 1,442 kilogramos de marihuana. En ese procedimiento se secuestró la sustancia, teléfonos celulares y el automóvil utilizado para el traslado.

A partir de ese avance, se realizaron ocho allanamientos en la localidad de Realicó con la colaboración del Grupo Especial Policial. En esos operativos se incautaron 460,26 gramos de marihuana, 23,34 gramos de cocaína, plantas de cannabis, dos vehículos, balanzas y distintos elementos destinados al cultivo y fraccionamiento de estupefacientes, además de la detención de tres hombres mayores de edad.

La continuidad de las tareas investigativas, a cargo de la oficina de Inteligencia Criminal y Análisis de las Comunicaciones, permitió identificar al proveedor de las sustancias, con domicilio en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. En diciembre de 2025 se llevaron adelante dos allanamientos en esa ciudad, conjuntamente con personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Córdoba, donde se logró la detención de un hombre, el secuestro de marihuana, plantas de la misma especie y dispositivos de telefonía móvil.

En el presente mes de febrero, y como resultado de la profundización de la causa, el magistrado interviniente ordenó la detención de cuatro hombres más en la localidad de Realicó. En esos procedimientos se logró la aprehensión de tres de ellos, mientras que el restante, que se encontraba prófugo, fue capturado posteriormente en la localidad cordobesa de Huinca Renancó por personal policial de ese lugar.

Con las últimas actuaciones, la causa registra un total de nueve personas mayores de edad detenidas, todas a disposición del Juzgado Federal, consolidando un trabajo sostenido de investigación criminal, articulación interprovincial y despliegue operativo que permitió afectar una estructura dedicada al narcotráfico con alcance regional.