Desde Holanda, joven alvearense dona dinero para alimentos

La solidaridad es un valor por excelencia. Leandro Muñoz tiene 38 años, nativo de Intendente Alvear, trabaja hace seis años en Holanda cuidando caballos y realizando otras tareas rurales. Integrante de una familia humilde de nuestra comunidad. Desde ese país, escuchando un programa radial que se emite por una Fm de nuestro pueblo tomó la decisión esta mañana de donar 50 mil pesos para la compra de alimentos y que sea entregada, «a la gente que más necesita», dijo el joven en una entrevista telefónica con El Norte en movimiento.

«La mitad de esa suma es para que compren alimentos para la Residencia de Ancianos, el resto para vecinos con necesidades», agregó.

Leandro, hace seis años que trabaja en un establecimiento rural holandés «estamos a una hora de Ámsterdam», dijo. Estuvo de vacaciones en Intendente Alvear para fin de año y regresó a su trabajo a fines de enero pasado.

«Acá la estamos pasando muy mal con el coronavirus, el país está cerrado hasta el 31 de agosto, es muy triste el panorama, la situación. Cerca del campo donde trabajo hay una ruta y vemos pasar con mis patrones los camiones del ejército llevando gente que ha muerto», describió. «Por eso les pido a mis familiares en Alvear que se cuiden mucho y aprovecho este medio para pedirles a todos los de mi pueblo que hagan lo mismo», señaló.

«De Alvear yo solo», respondió cuando le consultamos si tenía compañía de nuestro pueblo. «Se que otros cinco argentinos que hacen trabajos como yo no pudieron entrar a Holanda», añadió.

«Nosotros podemos salir una vez a la semana para hacer las compras y tenemos que viajar en un auto certificado, de otra manera no se puede. pero bueno, nos abastecemos para quedarnos en el campo»

Con respecto a la iniciativa, tan destacada como loable, dijo que «escuchando la radio de Naco Suárez (FM Libre) sentí mucha tristeza cuando algunos vecinos mandaban mensajes que había gente en mi pueblo que estaba necesitando alimentos. A mí no me sobra nada, pero en donde estoy no me falta nada», afirmó.

Al momento de la entrevista era la medianoche en Holanda. «Me cuesta dormirme, pienso en mi familia a cada rato», dijo con la voz entrecortada.

Para finalizar indicó que «todos saben que mi padre, 'Cholo', y Marisa, tienen un negocio en Alvear. Ellos llevarán mañana o el miércoles los alimentos al Asilo de Ancianos», informó.