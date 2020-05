Detectan personas ocultas en camiones intentando ingresar a la provincia

Se trata de tres casos sobre los que se aplicó todo el rigor que la ley permite en los episodios en los que se detectan acciones tendientes a burlar la cuarentena vigente por el coronavirus. Además, los camioneros debieron regresar a sus lugares de origen, no pudiendo descargar la mercadería que transportaban. En las últimas horas las fuerzas de seguridad provinciales detectaron tres camioneros que intentaban ingresar personas a la provincia ocultas en sus vehículos. Las maniobras pretendían burlar la cuarentena e ingresar personas a la provincia sin que cumplieran los protocolos establecidos.

En todos los casos se dio intervención al Ministerio Público Fiscal que inició las causas judiciales correspondientes por transgredir el artículo 205 del Código de Procedimiento Penal.

La gravedad del hecho desnuda el desinterés por el cuidado y la prevención ante la posibilidad de contagio de COVID-19 y demuestra la falta de conciencia ante la peligrosidad que implica el hecho de no tomar las medidas correspondientes de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Vale mencionar que este tipo de actitudes atentan contra el gran esfuerzo realizado por la sociedad pampeana que ha posibilitado atravesar 44 días sin casos de COVID-19 e ir habilitando actividades económicas y sociales en forma progresiva.

Desde el Ministerio de Seguridad de La Pampa se llevan a cabo estos rigurosos controles de documentación para evitar el ingreso de quienes no se ajusten en un todo a las pautas establecidas bajo la premisa de evitar que el virus ingrese a la provincia y enferme pampeanos.