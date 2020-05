El Frejupa quiere un impuesto extraordinario a grandes empresas

En el bloque de diputados provinciales del Frente Justicialista Pampeano está trabajando en un proyecto de ley para poner un impuesto extraordinario a grandes empresas que tuvieron ganancias exponenciales durante la pandemia producto de que no solo no cerraron sus puertas, sino que la gente se volcó masivamente en busca de los productos que comercializan y duplicaron y hasta triplicaron sus ventas.

La iniciativa fue pensada por el diputado Espartaco Marín y fue expuesta esta semana en la visita que hizo el ministro de Hacienda, Ernesto Franco.

“Sería un impuesto extraordinario hasta que dure la pandemia a sectores que tuvieron ganancias extraordinarias. Estoy hablando de proveedores de internet y telefonnia celular, grandes cadenas de supermercados, plataformas digitales como Netflix y Spotify y el Casino”, precisó el legislador.

“Creemos que no solo debe haber un gravamen a las grandes riquezas en razón patrimonial, que lo apoyamos, sino también a aquellas actividades que durante la pandemia no solo no suspendieron, sino que continuaron trabajando más y ganaron fortunas”, sostuvo en declaraciones a Noticiero 3.

¿En qué estado está el anteproyecto?. “Lo estamos trabajando. Estoy hablando de grandes corporaciones, no de sectores privados que la luchan día a día”, aclaró.

Lo que impulsó aún más a Marín a elaborar este proyecto fue cuando lo consultaron al ministro Franco sobre qué cantidad de aportes había hecho el sector privado al Fondo Solidario que creó el gobernador Sergio Ziliotto para recaudar fondos para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

“Franco nos dijo que desde el sector privado la participación en el Fondo Solidario fue escaso, por lo tanto creemos que quienes más ganaron deben hacer el esfuerzo”, cerró.

El mes pasado, el gobernador Sergio Ziliotto implementó un impuesto de emergencia a los bancos privados porque no dieron créditos blandos a las empresas pampeanas en emergencia. Decidió subirles la tasa que tributan por Ingresos Brutos del 9 al 14 por ciento. (Fuente. Diario Textual)