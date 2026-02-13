El reclamo pampeano por el río Atuel plantado en el “Techo de América”

El pampeano Adolfo “Fito” Molas protagonizó una experiencia inolvidable en el Aconcagua, la montaña más alta de América. Si bien las condiciones climáticas le impidieron alcanzar la cumbre, logró desplegar la bandera con la frase “Pampeanos por el Atuel”. A más de 5.000 metros de altura, llevó el histórico reclamo de La Pampa a uno de los puntos más imponentes del continente.

La expedición estuvo marcada por el esfuerzo físico, el frío extremo y los fuertes vientos que obligaron a priorizar la seguridad del equipo y desistir del intento final. Lejos de sentirse derrotado, Molas destacó el sentido profundo de la expedición, que duró 15 días. “Uno se emociona contando la realidad del oeste pampeano”, expresó a la Agencia Provincial de Noticias tras su regreso. “Es un granito de arena más para visibilizar el reclamo pampeano por el Atuel”, agregó, convencido de que cada acción suma en la construcción de conciencia sobre la problemática hídrica que afecta al oeste provincial. Durante la expedición estuvo acompañado por montañistas tucumanos, quienes desconocían en profundidad el reclamo pampeano por el río Atuel.

En las jornadas compartidas en la montaña, Molas les transmitió la historia y la realidad que atraviesa el oeste provincial, generando interés y reflexión en el grupo. La experiencia, así, no solo tuvo impacto simbólico en altura, sino también en el intercambio humano que se dio en el camino.

Tras su regreso a La Pampa, Molas se reunió con el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, con quien compartió detalles de la travesía y el sentido de la iniciativa. Allí agradeció el acompañamiento de la Secretaría y el respaldo institucional recibido. También hizo público su agradecimiento al grupo del curso de Alta Montaña de Tucumán, dirigido por Marcos Villa Kenning, con quienes compartió la expedición, y al grupo santarroseño STR, comandado por Héctor “Tanque” Lorda y Eric Knudtsen, por el apoyo y la preparación previa.

Lejos de dar la historia por cerrada, Molas ya anunció que en diciembre volverá al Aconcagua para intentar hacer cumbre. La cima quedó pendiente, pero la bandera ya llegó a lo alto. Y con ella, la voz del oeste pampeano.