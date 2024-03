Ellas también le ponen manos a las obras públicas

Esos carteles con la leyenda “hombres trabajando”, que suelen ponerse delante de las obras para pedir precaución a automovilistas y peatones requiere un aggiornamiento. Porque sobran los casos en ámbitos como el Ministerio de Obras y Servicios Públicos provincial, donde el protagonismo y liderazgo en la toma de decisiones pasa por funcionarias y trabajadoras.

Una de esas mujeres que recorre las obras de construcción es la arquitecta Mariángeles Larre, inspectora de obra y jefa de la Zona 12. Nativa de General Pico, cursó sus estudios de grado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y regresó a la Provincia para ejercer su profesión.

Calzada con borcegos de seguridad, pantalón tipo Cargo, remera y casco, Mariángeles recorrió una construcción acompañada del cronista de la Agencia Provincial de Noticias, que fue testigo de sus puntillosas observaciones sobre el avance de la obra. Tras examinar en detalle el trabajo, la arquitecta se reunió con el responsable técnico de la empresa para acordar los pasos a seguir en el proyecto.

Las obras que inspecciona están ubicadas en varias localidades del interior, por lo que su rutina de trabajo impone traslados constantes, que incluye viajes a Guatraché, donde se construyen viviendas sociales; a La Adela, para observar el avance del Hospital Nivel IV; a la vecina localidad de Toay, donde tiene a su cargo el Centro de Desarrollo Infantil y viviendas. En Santa Rosa, hace poco, dio el visto bueno dando por finalizada la obra de la Escuela 95.

Sus trabajos combinan lo netamente ejecutivo con lo administrativo, porque todo lo contemplado en el terreno de la construcción debe plasmarse en informes que documenten cada infraestructura, motivo por el que su labor también la obliga a realizar tareas en la oficina.

Artífice de las transformaciones

La profesional transmitió a la Agencia Provincial de Noticias la pasión que tiene por su trabajo: “La obra pública tiene una impronta particular, lo que inició siendo un lote con acopio de material, en unos meses se convierte en casas para familias. Lo que era un gran terreno como en el caso de La Adela se está transformando en un imponente hospital que le dará un servicio primordial como es la salud pública de calidad a cientos y cientos de personas”, explica para hacernos entender por qué la moviliza tanto desarrollar su profesión.

“La Escuela 95 de Santa Rosa, que era un edificio viejo y oscuro, es hoy un espacio luminoso, amplio y espectacular para que alumnos y docentes puedan estar muy cómodos. La obra pública tiene eso de maravilloso, que se logra a partir de un trabajo con mucho compromiso de las personas”, relató.

Si hablamos de obras con una impronta social, que refleja la presencia del Estado, no podemos dejar de lado a las viviendas sociales ni a los hospitales públicos. “Es una satisfacción muy grande aportar nuestro granito de arena para que muchas familias alcancen el sueño del techo propio o colaborar para que el servicio de salud sea más eficiente”, asegura.

“Soy consciente de mi responsabilidad en la supervisión de los trabajos, que están destinados al bienestar de la gente, con un fin social que aporta al crecimiento. Y en este aspecto quiero remarcar el rol del Gobierno provincial de Sergio Ziliotto, muy activo y ordenado para llevar a cabo la ejecución de obras en todo el territorio pampeano”, señala la arquitecta, que también destaca la política implementada por el gobernador en defensa de los derechos de la mujer.

Como Mariángeles Larre, hay muchas profesionales en el sector de Obras y Servicios Públicos, que no necesariamente están en el terreno concreto donde se ejecutan los trabajos, pero sus aportes son igual de importantes para la concreción de los proyectos.

Podemos nombrar a Patricia en la recepción, a Virginia manejando la agenda, a Gabriela en las tareas administrativas, a Valentina estudiando y observando expedientes de obras en curso, a Antonela en la Dirección de Obras con la función de programar las licitaciones, a Eugenia corriendo con expedientes, a Cecilia estudiando las cuestiones legales.

Como ellas, hay muchas más, que hacen lo suyo para que la obra pública continúe en beneficio de la ciudadanía que disfruta de los trabajos que se emprenden, creando puestos de trabajo genuinos para los pampeanos y pampeanas.