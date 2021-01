En un año difícil, se lograron importantes avances y ampliación de derechos

Desde la Secretaría de la Mujer se hizo un resumen de gestión del que, según su titular Liliana Robledo, «fue un año diferente y por supuesto difícil, que nos requirió un esfuerzo personal muy grande a cada una de quienes conformamos el equipo de trabajo».

Robledo, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, señaló que «por la temática que trabajamos y el servicio que brindamos no nos permite improvisar. Por lo tanto, tuvimos que transformar nuestra forma de gestionar incorporando las nuevas tecnologías, modificando modos y redoblando el compromiso de cada una de nosotras».

Sostuvo que “en este año se han logrado muchos avances, se han conquistado varios derechos para las mujeres y para las personas LGBTIQ+, algunos de ellos son: la aprobación de la ley de paridad, herramienta que cambiará el escenario político pampeano, incorporando un cincuenta por ciento de mujeres al terreno político concreto. También, hemos enviado a la cámara una iniciativa para la ampliación de las funciones de la Secretaría incorporando Géneros y Diversidad y, además, el proyecto de inclusión laboral trans. Por otra parte, la creación del registro provincial de violencia hacia la mujer y la diversidad y la creación de la guía de lenguaje con enfoque de género y diversidad en toda la administración pública. Estas y otras normativas llevarán a un terreno de igualdad, ya que si pretendemos que la utilización de nuestra lengua se adecue a los cambios que demanda la sociedad actual, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es el uso no discriminatorio del lenguaje, de forma que todas las personas se encuentren representadas de manera igualitaria. Por otro lado, la obligatoriedad de la certificación de la ley Micaela en concursos de ascensos en los tres poderes, estas y otras iniciativas que cambiarán todas las estructuras donde se ven reflejadas las desigualdades entre géneros”, sostuvo.

En otro orden de cosas, la funcionaria dijo que “es muy importante rescatar la implementación de la Ley Micaela, donde tuvimos un rol muy importante superador a lo que estamos exigidas por la misma ley, sin violar el espíritu de dicha normativa, hemos sensibilizado y capacitado a más de 10 mil personas que integran la administración pública provincial. Además fuimos más allá de los límites ya que capacitamos al sector privado donde participaron más de mil personas integrantes de clubes, gremios, empresas, comercios, agrupaciones, etc. Lo importante, más allá de la cantidad (porque más de diez mil personas sensibilizadas representan cuarenta mil ya que transmiten lo aprendido a sus familias y o amigos), es la calidad, es el compromiso de todas y todos los que recibieron las charlas con la temática abordada. Este si bien ha sido un trabajo arduo es muy significativo porque ya sabemos que el cambio debe ser en toda la sociedad, que la sola aprobación de la ley no alcanza”, sostuvo.

Liliana Robledo manifestó que “todas estas leyes, iniciativas y normativas, aportan desde el plano legal, pero para que se dé verdaderamente el reemplazo de las prácticas propias del patriarcado y del androcentrismo, debemos con este tipo de acciones llegar a desterrar los hábitos y modos de reproducción de la desigualdad en el seno de la sociedad. Por todo esto estamos convencidas de que vamos por el buen camino, presentado proyectos de ley, realizando diferentes acciones, gestionando en danza con las tecnologías, cumpliendo con la normativa y materializando la idea de una sociedad con igualdad real entre todas las personas”, sostuvo.

La funcionaria se refirió a la asistencia y asesoramiento, dijo que “la Secretaría nunca cerró sus puertas, además, desde el primer día pusimos a disposición un numero de celular para guardias las veinticuatro horas y los siete días de la semana. También, implementamos una mesa intersectorial, porque creemos que sin un trabajo coordinado e interrelacionado es muy difícil lograr buenos resultados. Se trató de una mesa de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y otros organismos gubernamentales, lo que nos permite coordinar acciones en pos de lograr una atención más rápida y eficiente”.

Por otro lado Robledo se refirió al rol de querellantes que desempeña la Secretaría, sostuvo que “hemos cumplido con el rol de querellantes en varios casos este año, con excelentes resultados, no se ha sentido afectada la atención y el asesoramiento ya que con la inclusión de la tecnología pudimos lograr la atención requerida. Como dije anteriormente una línea de guardia, la incorporación de una delegación zona norte en General Pico con la atención permanente de una abogada, gestionando más de treinta traslados dentro y fuera de la Provincia de mujeres víctimas de violencia, gestión que ha sido articulada por el Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad, y las consejeras federales. Estas intervenciones han sido efectivas y eficientes, entre otros aspectos favorables de la gestión.

Además, reforzamos nuestra relación con otros organismos como la Policía, la Justicia, la Legislatura, Municipios, UTELPA logrando un convenio para albergar mujeres víctimas de violencia durante el aislamiento social, otra muestra de trabajo interrelacionado, apostando a la coordinación y a obtener respuestas rápidas para las víctimas de violencia”.

La funcionaria, también destacó la realización de talleres y jornadas de sensibilización, de temas de interés como marketing, nutrición, empoderamiento emocional, entre otros, llegando a más de mil mujeres.

Por otra parte manifestó que “quiero rescatar la relación que mantenemos con el Ministerio de las mujeres, géneros y diversidad. Gestionamos en un ida y vueltas constante, hemos logrado la financiación de un proyecto que llevaremos adelante en la comunidad universitaria. Además, como es de público conocimiento días atrás nuestro gobernador firmó los convenios correspondientes, para que nación nos de los fondos para la construcción de un Centro Territorial Integral de políticas de género y diversidad, que se construirá en Santa Rosa. También logramos que la Secretaría sea una unidad provincial de ejecución del programa AcompañAR”, sostuvo Robledo.

“Para finalizar, quiero agradecer y reconocer el esfuerzo de un equipo de trabajo, a la lucha de las distintas organizaciones, el acompañamiento constante del gobernador de la Provincia, el compromiso de muchas personas que tenemos la convicción que con el esfuerzo y el trabajo compartido la transformación social, política y económica la estamos logrando, falta, pero lo veo posible, considero que estamos más cerca del objetivo final, una sociedad con igualdad de derechos, una Provincia libre de violencia.”, finalizó la funcionaria.