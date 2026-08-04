Está en marcha la segunda etapa de la obra del Polideportivo de Metileo

El intendente de Metileo, Carlos Marchisio, destacó “el importante avance” en las obras y el aporte de fondos por parte del Gobierno de La Pampa: «sin su ayuda sería imposible cumplir este sueño».

Satisfecho por el avance de la segunda etapa de esta importante obra, el jefe comunal resaltó que «cuando nos visitó el Gobernador Sergio Ziliotto para inaugurar las viviendas del IPAV nos prometió los fondos necesarios para colocar el cielorraso del polideportivo, la semana pasada se hizo el primer desembolso y ya estamos manos a la obra colocándolo, revistiendo las columnas de hormigón para que queden las terminaciones listas y poder pintarlo”.

Marchisio, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, contó que en 2024 se pudo revocar el polideportivo, cambiar las ventanas y demás aberturas, y realizar la instalación eléctrica nueva. «Llegamos a un punto en el que nos encontramos con que no podíamos terminar el cielorraso”, explicó. “Habíamos comenzado con fondos municipales a hacer la estructura pero nunca llegábamos a las placas. Cuando nos visitó el Gobernador le planteamos la situación y se comprometió ante la comunidad de Metileo a enviarnos ese dinero. Hoy esos fondos llegaron y tengo una enorme alegría por todo lo que significa”, agregó.

El funcionario hizo un repaso de la reciente visita de Ziliotto, que “recorrió las obras que estábamos realizando, vio que los fondos que en su momento nos había dado, estaban bien aplicados y se fue muy conforme, dándonos un enorme empujón para seguir avanzando”.

Tercera etapa

Existe una tercera etapa prevista para la obra del polideportivo. Marchisio consideró que “falta mucho para terminarlo completo, lo queremos ver lindo y es por eso que el dinero que teníamos guardado desde el municipio para el cielorraso vamos a darle otro destino que será la obra de gas ya autorizada por el Concejo Deliberante local”.

Explicó que “se hará la instalación nueva y la colocación de seis equipos de calefacción de 34 mil Kilos-Calorías cada uno. De todos modos siempre están faltando cosas, en la instalación nueva de gas las cañerías están sobredimensionadas pero ya estamos preparando los planos para conectar una futura cocina, ya se está trabajando con la arquitecta los planos para baños y cocina que será en una etapa siguiente”.

“Es una obra en la que hay que poner mucho dinero porque el SUM del polideportivo es muy grande, con dimensiones de 26 por 36 metros y 10 metros de alto, lo que significa mucho dinero. Sin la ayuda del Gobierno provincial sería imposible hacerlas, ya que con recursos propios no alcanza”, señaló.

Marchisio detalló que el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, los visita continuamente. «A él le acercamos el proyecto y los presupuestos para esta etapa y no hubo ningún problema. Por eso nuestro agradecimiento también es para él. Lo cierto es que todos los funcionarios de provincia están siempre dispuestos a escucharnos y darnos respuestas”, finalizó el intendente.