Mediante resolución municipal 26/19, el intendente municipal de Bernardo Larroudé José Luis Gallotti vetó ordenanza sancionada por unanimidad por el Concejo Deliberante que imponía el cambio de nombre del acceso principal a la localidad, que lleva el nombre de «Pte. Juan Domingo Perón». Lo reglamentado por el cuerpo deliberativo lo modificaba por la denominación «Dr. René Favaloro», que generó reacción en autoridades y referentes justicialistas del medio.

«Más allá de las coincidencias o disidencias que cada uno puede tener con Juan Domingo Perón, como ocurre siempre con los grandes líderes, no resulta razonable quitar al Acceso a Bernardo Larroudé su nombre», expresa uno de los considerandos de la resolución.

«Que si bien es cierto que la Ordenanza fue aprobada por unanimidad del Concejo Deliberante, con el voto de los Concejales del Partido Justicialista, entiendo que no expresa el sentir del pueblo de Bernardo Larroudé», agrega otro de los puntos en lo sancionado esta mañana por el jefe comunal de la vecina localidad termal.

RESOLUCIÓN

Visto: La Ordenanza 11/2019, del Concejo Deliberante de Bernardo Larroudé.

Y considerando: Que a través de la misma se «reemplaza el nombre del acceso Juan Domingo Perón por el de «Doctor René Favaloro»;

Que el nombre de «Juan Domingo Perón», fue impuesto en los primeros años de la democracia argentina, recuperada en 1983, aprobado por el Concejo Deliberante en forma unánime y apoyado por el pueblo de Bernardo Larroudé.

Que los cambios en los nombres impuestos a calles, plazas, barrios u otros espacios públicos, deben tener un fundamento profundo, basado en cuestiones que afecten negativamente al pueblo.

Que de los Considerandos de la Ordenanza 11/2019, no surgen esos fundamentos, muy por el contrario se expresa en ellos, que el nombre es de un Presidente de la Nación, y debe agregarse que fue en tres oportunidades presidente de la Nación, por la elección del pueblo a través del voto popular, que además fue el creador de un movimiento político, que con distintos matices, ha perdurado hasta la actualidad, gobernando la nación, provincias y pueblos.

Que más allá de las coincidencias o disidencias que cada uno puede tener con Juan Domingo Perón, como ocurre siempre con los grandes líderes, no resulta razonable quitar al Acceso a Bernardo Larroudé su nombre.

Que sin lugar a dudas, el nombre del Doctor René Favaloro, merece brillar con letras de molde en cualquier espacio público de nuestra localidad, la provincia o el país, ya que desde un pequeño pueblo de La Pampa en el que se inició como médico, revolucionó la cardiología mundial. Todo argentino reconoce en él, su vocación de servicio, sus valores humanitarios, su profundo compromiso con la educación, su espíritu solidario y su sed de justicia que lo impulsaron a trabajar sin descanso, procurando dejar un mundo más justo y solidario.

Que se trata de dos importantísimas personalidades de nuestro país pero que no deben ser puestas a competir por el nombre de una calle y mucho menos reemplazar una por la otra.

Que el nombre del Dr. René Favaloro será impuesto a algún espacio público de Bernardo Larroudé en el futuro, pero el Acceso debe seguir llevando el nombre de Juan Domingo Perón.

Que si bien es cierto que la Ordenanza fue aprobada por unanimidad del Concejo Deliberante, con el voto de los Concejales del Partido Justicialista, entiendo que no expresa el sentir del pueblo de Bernardo Larroudé.

Que es facultad del Departamento Ejecutivo el veto de una Ordenanza conforme lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 1597.

Por ello:

El Intendente Municipal RESUELVE

Artículo 1: Vetar la Ordenanza 11/19, por las razones expresadas en los considerandos. Artículo 2: Elévese al Concejo Deliberante a los efectos previstos por el artículo 34 de la Ley 1597.-Artículo 3: De forma.

Resolución Municipal Nro 26/19

Lleva las firmas de Ricardo Talone, secretario tesorero y José Luis Gallotti intendente municipal.