Gobierno provincial otorgará un subsidio a docentes sin trabajo

La medida alcanzará a todos aquellos trabajadores de la educación con título docente, que hayan trabajado al menos 3 meses durante el ciclo lectivo 2019, que en la actualidad se encuentren sin cargos ni horas; y que no fueron alcanzados por el IFE.

La secretaria general de la UTELPa, Lilia López, informó sobre la respuesta obtenida por parte del ministro de la Educación, en un plenario de secretarios generales realizado en forma virtual, que contó con la participación de representantes de todas las seccionales pampeanas, y que se extendió desde las 16 hasta pasadas las 19 horas de éste miércoles 13.

El beneficio lo mantendrán mientras dure la emergencia, o hasta tanto consigan trabajo.

Asimismo, en la reunión, los representantes de los docentes pidieron que el Gobierno provincial arbitre los medios para subsanar los problemas de conectividad de muchos docentes pampeanos, que se ven complicados, o hasta impedidos, para realizar sus tareas.

Los problemas van desde la no realización de nuevas conexiones, traslado de conexiones para quienes debieron mudarse, o servicio deficiente. Asimismo, solicitaron que las autoridades intervengan ante los proveedores de servicio por los costos de los mismo, que en algunas localidades pampeanas alcanzan cifras desmesuradas.

Al mismo tiempo, UTELPa insistió con su reclamo de reapertura de paritarias para abordar los múltiples temas pendientes que van desde lo salarial, el pedido de respuesta para los

trabajadores de Vértice Educativo, hasta todos los temas mencionados en las distintas

solicitudes elevadas al ejecutivo oportunamente.

Por otra parte, el Secretariado Provincial informó que a partir de la semana próxima se dará inicio a una serie de conversatorios con docentes y representantes sindicales. Los mismos serán por región y a través de medios virtuales que se darán a conocer a través de las redes de UTELPa.