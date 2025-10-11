Importante obra de prevención: limpian canales pluviales en Metileo

En la localidad de Metileo se están ejecutando trabajos de limpieza y desmalezamiento de 1.640 metros de canales, que transportan los excedentes hídricos.

El correcto mantenimiento de desagües es una tarea fundamental para evitar la acumulación de malezas, residuos y sedimentos que pueden obstruir el flujo del agua, provocando problemas para los vecinos y afectando infraestructura urbana. Estas acciones forman parte de un plan integral del gobierno provincial, cuyo objetivo principal es prevenir inundaciones, optimizando el sistema de drenaje pluvial en cada una de las poblaciones pampeanas.

Provincia financia esta obra en Metileo a través de la Administración Provincial del Agua, en el marco del Programa para el Mantenimiento de Obras Hídricas y Desagües Pluviales (Promanca).



El intendente municipal, Carlos Marchisio, indicó a la Agencia Provincial de Noticias, que “ante los eventos climáticos que se vienen registrando y teniendo en cuenta que cada un determinando periodo de tiempo, aproximadamente cada una década, el pueblo sufre inundaciones, es indispensable mantener los desagües en optimas condiciones. Esto nos va a permitir que ante un evento de esa magnitud el agua rodee la localidad y siga su cauce natural evitando que ingrese e inunde la localidad”, afirmó.

Respecto al estado que presentaban los canales antes de ser intervenidos, el jefe comunal señaló que “tenían demasiadas malezas y hasta algunas plantas que habían crecido adentro por la humedad, generando obstrucciones en diferentes puntos, lo que no posibilitaba que el agua escurriera correctamente”.

Marchisio agradeció la ayuda recibida y aseguró que “los Programas de la APA son muy importantes para todos los municipios; políticas públicas que lleva adelante el gobierno provincial, conjuntamente con las municipalidades, que nos permiten hacer obras hídricas, mejorando de esta manera la calidad de vida de nuestra gente”, completó.