Juegos Evita 2019: La Pampa cosechó buenos resultados en el primer día

Básquet, vóley, hockey, cesto, son algunas de las actividades que consiguieron buenos resultados en el primer día de competencia, en la instancia final de los Juegos Evita que se desarrollan en Mar del Plata.

La Pampa tuvo su primera jornada con mucha actividad y buenos resultados. La selección de cesto, defensoras del título, debutaron con un triunfo clave ante CABA por 38-32, en la primera fecha de los instancia final de los Juegos Nacionales Evita 2019, que se desarrollan en Mar del Plata.

El básquet en el club Kimberley, La Pampa ganó en sub 14 masculino 3×3 ante Neuquén por 17-2 y frente a Formosa por 13-1. En 3×3 sub 14 femenino, La Pampa cayó en su primer juego ante San Juan por 11-8 y luego venció a Tucumán por 9-5. Los chicos sub 16 en 3×3 ganaron sus dos juegos, primero a Mendoza por 17-6 y luego ante CABA por 21-8; y las chicas le ganaron a Misiones por 12-2 y a Tucumán por 15-2.

En 5×5 masculino, La Pampa perdió ante Buenos Aires por 87-35 en U15 y en U17 por 67-50. Las chicas sub 16 ganaron ante Salta por 37-23.

Mientras que el fútbol femenino sub 14, perdió ante Salta por 5-0, en el complejo Punto Sur. El equipo sub 16 masculino, también perdió y fue ante San Juan por 4-0, en el club Estrada.

Por otro lado, en el Centro Municipal de Hockey, La Pampa ganó en sub 14 femenino ante San Juan por 1-0 y ante Corrientes por 8-1.

En tanto, el handball femenino cayó en sus dos categorías, el equipo sub 14 perdió frente a Mendoza por 22-16 y las sub 16 ante Chaco por 20-9.

Los varones sub 14 vencieron a Jujuy por 30-9 y perdió ante San Juan por 29-27. En sub 16, La Pampa no pudo con Misiones y cayó por 30-19.

En vóley, los chicos sub 14 se lucieron frente a Buenos Aires por 2-0 y con el mismo resultado, el sub 15 le ganó a Salta y a Chubut. El sub 17 masculino cayó ante San Luis por 2-1. El equipo masculino de vóley playero no pudo con Chaco y perdió 2-0. Todos los partidos fueron en la sede de Cedetalvo.

La delegación pampeana de tiro tuvo una destacada actuación en su primer día, donde Isidoro Forte terminó con una marca de 265 y Alejo Barrera con 264. Entre las chicas se lucieron Mora Barayazayya con 242 y Natalí Preiskel con 213 puntos.

Además, los chicos de rugby M16 no tuvieron un buen arranque al caer con Corrientes por 43-0, en uno de los encuentros disputados en Villa Marista.

Por último, la delegación de cultura participó en Conjunto Musical en la plazoleta de los lobos, con el tema “Tan Solo” de Los Piojos.

En atletismo sub 14, Ornela Aimeta fue primera en su serie de 800 metros, con un tiempo de 2m35s87c y Paulina Pascua terminó quinta en 80 metros con vallas. En sub 17, Julieta Literini finalizó tercera en 110 con vallas, con un registro de 17s76c; Guadalupe Balda se quedó con el segundo lugar en la serie de 800 metros, con un tiempo de 2m25s84c. En salto en largo, Melisa Campeglia marcó 4m33c y Agustina Pundang, 4m88c.

Entre los varones sub 17, se destacó Jeremías Fernández en salto en largo con un registro de 6m3c, para finalizar en el segundo lugar.

En la delegación pampeana de discapacitados, La Pampa logró la clasificación funcional de los jugadores de boccia, Santiago González y Lautaro Topfanin.

Además, Julia Vázquez fue primera en salto en largo y en 80 metros llanos. Bautista Bal subió al segundo lugar del podio en salto en largo.