Juegos Evita 2019: Otro día de mucha actividad para La Pampa

En la segunda jornada de competencias, La Pampa continúa su participación en la instancia final de los Juegos Nacionales Evita 2019 que se desarrollan en Mar del Plata, con buenos resultados.

En el segundo día de competencia de los Juegos Nacionales Evita 2019, el equipo pampeano femenino de cesto sumó una nueva victoria ante Córdoba por 60-36 y se perfila de buena manera para defender el título conseguido en la pasada edición.

Mientras que Agustina Pundag fue otra de las más destacadas del día en atletismo, tras conseguir la medalla de plata en salto en largo con una marca de 5m38c. Además, Camila Hoya, Felipe Arbinzeti se metieron en la final de los 300 metros llanos, igual que Sol Fernández en salto en alto.

En otro de los resultados, el básquet de La Pampa 3×3 ganó en U16 ante Corrientes por 21-5; en U15 ante Catamarca por 19-5 y perdió ante La Rioja por 16-11. Las chicas U16, derrotaron a San Luis por 18-10 y no pudieron con CABA por 10-8. El equipo de U15, venció a San Juan por 7-2.

En básquet 5×5, los varones U17 perdieron ante San Juan por 80-49 y las mujeres U17 hicieron lo propio ante Tierra del Fuego por 50-29.

El equipo femenino de gimnasia, en su primer día de competencia logró el cuarto puesto por equipo en el all-round, con un puntaje de 26,400, por detrás de Santa Fé, Catamarca y Buenos Aires. La Pampa estuvo representada por Delfina Bruno Bais, Ana Paula Gómez y Melina Pérez.

En fútbol, el equipo masculino sub 14 goleó a Entre Ríos por 5-2, en uno de los partidos del lunes. Hoy, las chicas sub 16 volvieron a perder ante San Juan por 4-3.

En hockey, las chicas sub 14 golearon a Chubut por 4-0, mientras que los varones no pudieron con Mendoza y cayeron por 3-0.

El combinado de rugby volvió a perder en su segundo juego y fue ante CABA por 36-0.

En vóley, el equipo de La Pampa U17 masculino cayó frente a San Juan por 2-0 (25-18 y 25-23), mientras que las mujeres ganaron a Tierra del Fuego por 2-0 (26-24 y 27-25) y luego perdieron con Tucumán por 2-0.

En beach volley, los varones fueron derrotados por Misiones por 2-0 y las chicas perdieron con el mismo resultado ante Misiones.

En handball, La Pampa no tuvo una buena jornada tras caer en sub 14 masculino frente a Misiones por 35-12 y las chicas frente a Corrientes por 31-27.

En Badminton, la actividad comenzó el pasado lunes. En single masculino, La Pampa le ganó a Jujuy por 2-0 y luego cayó frente a Chubut por 2-0. En dobles, los pampeanos no consiguieron victorias, luego de perder por 2-0 frente a Tierra del Fuego y Córdoba.

Hoy, La Pampa se impuso en single femenino ante Tucumana por 2-0 y no pudo con Neuquén. En dobles, las chicas cayeron ante San Juan por 2-1 y ganaron a La Rioja por 2-0.

En Patín, la mejor pampeana en sub 14 fue Lupe Ferrero, que terminó en el puesto 14, con un registro de 18,400. En otra de las series, Lourdes Puig fue décima segundo con 23,800, seguida por otra pampeana, Milagros Yorio, con 23,500.

Los representantes pampeanos de ajedrez, perdieron ante Chubut en sub 16 y frente a San Luis en sub 14.

El mountain bike, los varones tuvieron sus series de semifinales, donde el pampeano Ezequiel López clasificó cuarto en una de ellas, mientras que Augusto Canal se quedó sin pasajes tras terminar en la décimaquinta posición. En la serie final, López se quedó con el séptimo lugar.

En el caso de las chicas, Lucia Meringer fue décima y Fátima Escobedo salió cuarta, en sus respectivas semifinales. En la final, Escobedo terminó en el puesto 12 y una escalón más atrás quedó López.

Por último, en basquet de personas con discapacidad, La Pampa perdió con Buenos Aires por 10-5.