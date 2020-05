La Pampa en la fase 5 de la cuarentena: habilitan más actividades

Se amplía a partir del lunes 1 de junio el horario de comercio y otras actividades económicas, en tanto que se habilita desde el próximo viernes 5 de junio a restaurantes, confiterías y bares, y a partir del lunes 8 podrán abrir sus puertas los gimnasios. El gobernador Sergio Ziliotto, advirtió que se trata de actividades que conllevan mucho riesgo por el aglomeramiento y contacto de las persona, por lo que apeló a la responsabilidad social y advirtió que “No tendremos contemplaciones con la transgresión de las normas. No dudaremos en clausurar o inhabilitar un comercio, un sector, o dar un paso atrás e inhabilitar todas estas nuevas actividades

Los anuncios fueron realizados hoy en el marco de una conferencia de prensa realizada en el Salón de Acuerdos, en la que el primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Mariano Fernández, el ministro de Salud Mario Kohan, y el titular de la cartera de Trabajo Marcelo Pedehontaá.

El mandatario precisó que las actividades económicas se incorporan en función del estatus sanitario de la provincia y afirmó que el ingreso a la Fase 5 tiene que ver con que “hoy los pampeanos cumplimos 50 días sin casos positivos, con un gran sacrificio, conciencia social y un sistema de salud muy fortalecido”.

Ampliación para el comercio

“Estamos homogeneizando para las actividades comerciales el horario de 10 a 18 horas de lunes a viernes, en tanto que los sábados podrán abrir sus puertas de 8 a 18 horas”, expresó.

Precisó que la ampliación del horario para el comercio comprende a las peluquerías, profesiones liberales, mandatarios del automotor y agencias de quiniela entre otras actividades que fueron habilitadas con anterioridad. Los nuevos horarios entrarán en vigencia a partir del lunes 1 de junio.

Gastronomía y gimnasios

Sobre el sector gastronómico, bares y confiterías que empezará a y trabajar el viernes 5 de junio, de lunes a jueves de jueves de 10 a 18 horas y de viernes a domingos de 10 a 24 horas.

Precisó que se trata de “una de las actividades más complejos que reactivaremos porque requieren de mucha organización y logística” y advirtió que será necesario “mucho control estatal, pero también mucha responsabilidad social”.

Tanto las restaurantes, como los bares, heladerías, food trucks y gimnasios son espacios donde naturalmente se producen aglomeración y contacto de personas, por eso “garantizaremos a través de las normativas y de los intendentes reglas de juego claras”, que permitan a la provincia conservar el buen estatus sanitario que hoy presenta.

“El paso que estamos dando es un gran desafío que requiere de compromiso social y controles estrictos por parte del Estado” señaló el gobernador e informó que se dialogó con los sectores gastronómicos para comunicarles que “seremos inflexibles en los controles. Junto con los Intendentes, con la policía de trabajo y la policía provincial trabajaremos, y no nos va a temblar la mano para clausurar a aquellos que no entienden que primero está la salud”.

En cuanto a los gimnasios se estableció que podrán abrir sus puertas a partir del lunes 8 de junio, de lunes a sábados, entre las 8 y las 20 horas.

En todos los casos habrá protocolos de funcionamiento, los que observarán estrictas normas epidemiológicas orientadas a prevenir la proliferación del virus.

Bibliotecas y equinoterapia

A partir del lunes 1 de junio se habilitará el funcionamiento de estas dos actividades. Las bibliotecas podrán permanecer abiertas de lunes a sábado de 8 a 18 horas, mientras que equinoterapia se podrá realizar de lunes a domingos de 8 a 18 horas.

Búsqueda activa del virus y anticuerpos

Al término de la conferencia de prensa el ministro de Salud, Mario Kohan, valoró positivamente la administración del proceso que forzó la pandemia y recordó que solo se registraron en La Pampa cinco casos, todos importados y todos curados en la actualidad.

Informó que en estos momentos los equipos de salud se encuentran abocados a la búsqueda activa, con diagnóstico del virus, y a la búsqueda epidemiológica que posibilita saber qué persona estuvo en contacto con el virus y generó los anticuerpos correspondientes.