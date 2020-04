Marcelo Achaval: «de nosotros depende que no ingrese del virus»

En su oficina fuimos recibidos esta mañana por el intendente municipal de Hilario Lagos, Marcelo Achaval, en un ameno diálogo, centralizado en el tema Covid 19, destacó las distintas acciones que se realizan dentro de la responsabilidad de su órbita para evitar el ingreso del temible virus que afecta al mundo todo, y siendo su máxima preocupación la de asistir a las familias y personas cuya economía depende del trabajo diario que no pueden realizar debido al protocolo sanitario existente.

Achaval, destacó la invaluable y buena disposición de todo el personal municipal que en cada puesto que les toca actuar están siempre presentes respetando las normas de seguridad y protocolo sanitario haciendo su aporte de colaboración , como lo hacen en la recolección de basura, desmalezado y distribución del agua potable que trae semanalmente la cooperativa de Realicó.

Junto con el área de Acción Social se evalúan las necesidades primordiales de más de 20 familias, cuyos ingresos dependen de actividades vedadas para evitar los contactos humanos de propagación del virus; si bien el municipio a recibido aportes del Gobierno Provincial, el Intendente indicó que ya ha solicitado mayor cantidad de fondos, teniendo en cuenta que esta situación se prolonga en el tiempo.

El jefe comunal pide a la población que se evite el traslado hacía otros pueblos, tratando de adquirir los bienes necesarios que ofrece el comercio local, actitud que evita la multiplicación de la pandemia.

En lo que respecta al mantenimiento de los caminos rurales vecinales indicó que se está trabajando en ello, como así también se puede observar el desmalezado dentro del radio urbano.

Junto con la Policía local se trabaja intensamente para lograr el máximo aislamiento que evita contagios, como así también el control de ingresos de personas foráneas que por distintos motivos lo hacen procurando que cada uno lo haga con la correspondiente certificación.

Por último el intendente municipal de Hilario Lagos, dijo: «recomiendo a la población no relajarse en los cuidados que se vienen realizando, respetando los protocolos sanitarios, que es la manera de evitar los terribles daños que el COVID 19 viene ocasionado en otros lugares. De nosotros depende que no ingrese el virus en la población», subrayó para culminar (Informe Adolfo Sánchez)