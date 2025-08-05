Más familias de Metileo incluidas en la red de gas natural

El Gobierno provincial anunció una obra de infraestructura para la localidad. «Se cumple una importante demanda de los vecinos y vecinas», señaló el intendente, Carlos Marchisio.

El intendente de Metileo, Carlos Marchisio, expresó su satisfacción porque “se están anunciando obras de infraestructura necesarias para la localidad y que nos solicitaban los vecinos y las vecinas”. En diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, el jefe comunal agradeció al Gobierno provincial, “que siempre responde a los pedidos y necesidades”. Una de las obras muy esperadas que ahora se hará realidad son los 310 metros de red de gas natural en los barrios denominados “Viviendas madres solas” y “Adultos Mayores” ubicados en calle 7 entre 12 y 18. “Esto es un Estado presente”, aseguró. Añadió que “actualmente el municipio asiste con leña a esas familias y a partir de ahora con esta nueva obra, serán 21 familias las beneficiadas de las cuales 15 poseen viviendas sociales construidas en años anteriores”.

El intendente consideró que “la obra de gas natural es un gran avance, aunque falta todavía cubrir una parte de la localidad”. Apuntó que el año pasado se hicieron 280 metros de red para las futuras viviendas “y hoy ya tenemos los terrenos sociales que vamos a destinar para la construcción de viviendas con gas natural, lo que nos permite comenzar a llevar ese servicio a otras familias que no lo tienen”. Destacó que “la obra de gas la realiza la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, Creditos y Anexos de Trenel Ltda. (COSTREN) y en lo que respecta a la obra de electricidad, la realizamos en conjunto con COSPEC, la Cooperativa de Eduardo Castex, de donde depende Metileo”. El funcionario resaltó “el gran trabajo que realiza la cooperativa con el recambio de los medidores en el ejido urbano”. En este sentido, se colocaron medidores inteligentes por parte de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Eduardo Castex”.

Tendido eléctrico

Marchisio explicó que “cuando comenzamos con el anteproyecto del gas en esa zona nos encontramos que el tendido eléctrico, columnas y cableado se encuentran dentro de la línea municipal de los terrenos, por lo que hay que hacerlo nuevamente”.

Puntualizó que “se rescatarán los materiales pero se debe afrontar la mano de obra por parte del municipio para hacer todo como corresponde”. Se trata de obras que “en 15 o 20 días tienen que estar finalizadas para que los usuarios se conecten”.

Terrenos

Hace un tiempo ya que en Metileo se lanzó una subasta de terrenos. Al respecto, el jefe comunal informó que “se están vendiendo, hay muchísimo entusiasmo en los compradores para instalarse en Metileo”. En ese lugar corresponden también obras de infraestructura, 270 metros de tendido eléctrico totalmente nuevo y 270 metros de red de agua corriente”, amplió.

“Todas las obras suman beneficios para los vecinos, mejoran la calidad de vida y son indispensables para la localidad, estamos en tiempos muy difíciles. Por ejemplo llevar leña a las familias durante los meses de frío es muy costoso, el gas natural significa no solamente una comodidad sino también un enorme ahorro para todos”, finalizó ,