Metileo avanza en el cuidado del medioambiente

Metileo avanza con el anhelado proyecto de puntos limpios y tratamiento de la basura urbana. Ya se recibió un desembolso por parte de Nación y desde el Municipio se aporta otra importante inversión en infraestructura.“Esta idea arrancó en 2016 cuando asumimos nuestra primera gestión, con la idea de empezar a trabajar en el tratamiento de la basura. Nos llevó tiempo poder desarrollarlo y gestionarlo, se elevó a Nación, se lo fue evaluando, fueron varios procesos y en noviembre de 2019 se firmó el convenio junto al ministro de la Producción de La Pampa, Ricardo Moralejo, y la gente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, para comenzar a hacer los desembolsos, que comenzaron a llegar este año, con 520 mil pesos, destinados a bienes de capital”, contó Juan Carlos Pavoni.

En tanto, desde la Municipalidad también iniciaron tareas e inversiones y se continuará aportando, “por nuestra parte iniciamos la construcción de un galpón para separación de residuos, que está en obra y el tinglado estará colocado en pocos días. Vamos a seguir avanzando porque es un objetivo el cuidado del ambiente para nuestra gestión. Además debemos destacar que se hizo con mano de obra local, en una metalúrgica de Metileo, lo que también es muy importante porque se genera mano de obra en la localidad”

El jefe comunal reiteró que se trabajará fuertemente en todo lo relacionado a cuidado del medioambiente, además de la utilización de energías renovables, huertas orgánicas, “dando continuidad a un trabajo que iniciamos hace cuatro años y que pensamos concluir al final de la gestión”.

La Microrregión II trabajará de manera integral el tratamiento de la basura, “trabajamos varias problemáticas en forma conjunta, entonces, nuestra tarea con la temática (Residuos) debe ser integrada al sistema regional que se hará, donde hay un proyecto, una consultora que hizo un trabajo y ha sido presentado por la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia. Esto va de la mano con la visita que hizo el ministro de Nación Cabandié en su estadía en Santa Rosa, donde se anunció una labor conjunta para abordar la problemática que generan los residuos urbanos”.

Finalmente, consultado por cómo imagina a Metileo dentro de 4 años desde el punto de vista ambiental, Juan Carlos Pavoni dijo: “Es nuestro objetivo dejar a la localidad con un trabajo fuerte en medioambiente, nosotros planificamos las tareas, les damos continuidad, iniciamos desactivando un basurero a cielo abierto, colocamos 3.600 plantas, todo lo que se hará en materia productiva, tanto en la huerta como en el polo avícola, funcionará con energía solar. En Metileo no hay cloacas por lo que en las nuevas viviendas se colocarán biodigestores, todo lo que hacemos está proyectado para el cuidado del medioambiente”.



Convenio

El convenio entre el Municipio y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación establece un subsidio enmarcado en la línea Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal, por un monto total de 2 millones de pesos, para ser aplicado a la ejecución del proyecto «Gestión integral de residuos sólidos urbanos: Puntos limpios en Metileo, La Pampa”.

“La idea es que los pobladores de Metileo conozcan por qué es buena esta iniciativa, que la separación de residuos la hacemos entre todos, que permitirá mejorar la calidad de vida de la comunidad y disminuir la contaminación del medio ambiente”, comentó Bárbara Neher, Doctora en Biología y directora de dicho proyecto.



Puntos Limpios

Son sitios en la localidad donde se colocan contenedores para separar los residuos y que la gente no se tenga que trasladar hasta el basurero municipal, en el Reciclado encuentran carteles indicadores donde va cada uno de los desperdicios con separación de materiales reciclables y no reciclables, de esta manera se trata de evitar que se tiren desperdicios en caminos vecinales. Las distancias entre los puntos limpios serán bastante equitativas y en sitios donde la gente circula diariamente.