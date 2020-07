Metileo reinstala su puesto de control en el acceso

A partir del brote de COVID-19 en Catriló, y con personas aisladas en varias localidades de La Pampa por ser contactos estrechos, la Municipalidad de Metileo reinstaló el puesto de control en el acceso.La medida fue acordada el sábado a partir de una reunión encabezada por el intendente, Juan Carlos Pavoni, concejales del Partido Justicialista, representantes de Policía y del Ministerio de Salud. Tiene por fin llevar tranquilidad a los vecinos a partir de una profundización de las medidas preventivas, se desarrollada en forma conjunta entre el municipio, Salud, Seguridad y jóvenes del Pro-Vida.Desde hoy, el personal registra a quienes ingresan, con una serie de datos personales y otro tipo de información respecto a la actividad que desarrollan y los contactos dentro de la localidad; asimismo, se le toma la temperatura corporal.Desde el gobierno local se acompañan las medidas provinciales, “esto debe ser un esfuerzo compartido ya que de nada sirven los controles e información si no hay responsabilidad social», expresó el intendente Juan Carlo Pavoni, quien reiteró el pedido de extremar los cuidados.Las recomendaciones para el control de la enfermedad: * Mantener el distanciamiento social de 2 metros * Higienizarse frecuentemente las manos (agua y jabón o alcohol en gel) * Usar cubreboca-nariz-mentón cada vez que salga de su casa * No compartir mate ni otros utensilios * Saludarse evitando el contacto físico * Si presenta síntomas compatibles con la enfermedad: dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, alteración del gusto o del olfato llamar a su médico de cabecera o centro de salud de referencia para coordinar la atención * Frente a síntomas, aunque sean leves, no concurrir a su trabajo y evitar contacto con otras personas.