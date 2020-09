Municipio de Alvear distingue a estudiantes ganadores de concurso nacional

Con la presencia del intendente municipal, Juan Cruz Barton, viceintendenta Vanesa Acedo y concejales de ambos bloques, anoche se llevó a cabo una ceremonia para distinguir a los jóvenes Julián Steib, nativo de Intendente Alvear y Ludmila Balvidares, radicada en nuestra localidad, estudiantes en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que integraron un equipo que se adjudicó el primer premio en el Concurso Nacional de Ideas “Hábitats Emergentes”, enfocado en el desarrollo de viviendas con eficiencia ambiental en situaciones de emergencia.

El certamen fue organizado por el Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Interés Municipal

Mediante la Resolución 004/20 el Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal la participación de jóvenes estudiantes, además, el jefe comunal hizo entrega de un premio a los estudiantes, Julián Steib y Ludmila Baldivares (representada por su mamá).

Mamushka

La propuesta presentada, bajo la denominación “Mamushka nuevos modos de habitar”, atiende no solo a viviendas de emergencia en época de Covid 19, si no también busca adaptarse a múltiples escenarios de emergencias y situaciones que atraviesan a los sectores de mayor vulnerabilidad del país haciendo posible la integración de los mismos al tejido socio cultural del que no son parte aún y disolver la brecha de género y desigualdad estructural culturalmente construida en el país.





(fotos: Prensa Municipal)